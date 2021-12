Isco Alarcón da negativo en Covid y el Real Madrid espera los resultados tras Navidad

El Real Madrid se olvida del brote que afectó a su primer equipo y que conllevó hasta ocho futbolistas y un miembro del cuerpo técnico, Davide Ancelotti, positivos por Covid. Isco Alarcón ha sido el último de ellos en dar negativo, confirmándose la noticia este martes. Ahora el club blanco está pendiente de las PCRs realizadas antes de volver al trabajo esta misma jornada.

Marco Asensio e Isco han sido los últimos que han dejado en cero la lista de positivos por Covid del Real Madrid. Eso en mitad de un clima de máxima preocupación en el fútbol español después de un lunes negro en el que se detectaron casi 30 positivos entre los clubes de Primera División. Otra tanda de equipos retoman el trabajo hoy, como es el caso de los blancos, y se sabrá si la lista crece.

Carlo Ancelotti dio seis días de vacaciones a sus futbolistas tras jugar ante el Athletic su último partido del año. Los jugadores tuvieron permiso para irse unos días con sus familias a pasar la Nochebuena y la Navidad y algunos decidieron irse de vacaciones al extranjero. A Vinicius, por ejemplo, se le vio en Miami donde acudió como espectador a un partido de la NBA.

Sergio Llull, contra CSKA Moscú EFE

Este martes se retoma la rutina en Valdebebas no sin antes pasar unas nuevas PCRs. El Real Madrid cruza los dedos para no volver a tener positivos en su plantilla, mientras el brote en el equipo de baloncesto no deja de crecer tras anunciarse este lunes los contagios de Sergio Llull, Jeffery Taylor y Carlos Alocén.

La Liga, bajo amenaza

La variante Ómicron golpea al fútbol español y pone bajo amenaza el regreso de la competición. Entre las opciones que ya se barajan está reducir los aforos en los estadios y está el temor de que se tengan que aplazar partidos como está ocurriendo en ligas como la Premier League por los brotes que afectan a los equipos.

El viernes se retomará la temporada con la disputa del Valencia - Espanyol que abrirá la jornada 19 de La Liga. El cojunto blanquiazul fue uno de los que este lunes comunicó que había detectado varios positivos en su vestuario: cinco entre los jugadores del primer equipo y dos en el staff técnico.

[Más información: El Real Madrid se ilusiona con La Fábrica: el segundo boom con Raúl y un once para soñar]

Sigue los temas que te interesan