Mbappé confirma que pidió fichar por el Real Madrid: "Dije al PSG que me quería ir en julio"

Bombazo en Francia. Kylian Mbappé romperá su silencio este martes a las 18:00 horas en RMC Sport. El delantero del PSG, que se concentra con la selección gala durante el presente parón de selecciones, ha hablado por primera vez sobre lo que ocurrió en verano tras pedir al cuadro parisino salir para fichar por el Real Madrid. En un adelanto de la entrevista, Mbappé lo confirma todo:

"Pido irme porque, desde el momento en que decido no renovar, quería que el club tuviera un ingreso de traspaso para tener un recambio de calidad", comienza Mbappé en la parte de la entrevista que ha compartido la radio francesa este lunes.

Mbappé deja unas bonitas palabras hacia el que sigue siendo su club actual: "Es un club que me ha dado mucho. Siempre he sido feliz durante los cuatro años que he pasado aquí y lo sigo siendo". Sin embargo, también cuenta la verdad sobre el proceso en el que pidió al PSG buscar una salida durante el verano: "Lo anuncié lo suficientemente temprano para que el club pudiera fichar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato y luego los respeté. Dije: 'si no quieres que me vaya, me quedo'", reconoce sobre lo ocurrido.

También muestra su enfado por la postura que tomó el PSG en público: "La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quiero hablar más con Leonardo... eso no es en absoluto cierto", reconoce. "Personalmente, no me gustó mucho que se dijera 'vendrá en la última semana de agosto'... porque dije a finales de julio que quería irme".

"No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Dije que me quería ir y lo dije bastante pronto. Dije a finales de julio que quería irme", concluye de forma rotunda sobre el culebrón del pasado verano.

Las palabras de Mbappé no hacen más que confirmar lo caliente que estuvo en verano su fichaje por el Real Madrid y que ahora todo parece encaminado a su salida a coste cero del PSG en 2022. Kylian termina contrato y ha vuelto a dejar claro que no renovará con el club de París. Eso deja en bandeja su llegada al club blanco a coste cero dentro de unos meses, siendo libre de firmar su contrato a partir de enero.

