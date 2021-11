Isco, venta en enero o adiós definitivo al Real Madrid en junio

El tiempo de Isco Alarcón en el Real Madrid se está acabando. El futbolista malagueño acaba contrato el próximo mes de junio, después de aterrizar en el Santiago Bernabéu en el año 2013. Su protagonismo ha ido decayendo con el paso de las temporadas y en el presente curso sus presencias son prácticamente testimoniales.

El de Arroyo de la Miel vive uno de sus momentos más complicados como profesional. Su rol ya ni siquiera es el de secundario de lujo y tan solo tiene dos vías de salida: en el mercado de invierno, protagonizando un traspaso; o en la ventana de transferencias del verano, como jugador libre.

El gran problema para su salida en enero, bajo la fórmula de una venta, es qué equipos podrían postularse como clubes de destino. Por el momento, no hay ofertas por él. Isco ha tenido un gran cartel en países como Italia en los últimos años. También desde España algunos conjuntos se han interesado por su situación.

Isco Alarcón, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Sin embargo, todo esto habría cambiado. No en vano, se habla de un jugador que apenas está teniendo minutos en el primer equipo de fútbol blanco esta campaña. Sabiendo los posibles pretendientes que tan solo seis meses después podrán conseguir hacerse con los servicios del '22' a coste cero, las opciones de traspaso cotizan a la baja.

El valor de mercado más alto que tuvo Isco Alarcón como jugador del Real Madrid fue hace tres años, cuando superaba los 90 millones de euros. Pero en la actualidad, este ha caído a los 15 'kilos'. Sin embargo, en el club de Concha Espina no descartan dejarle salir en enero a cualquier precio porque así conseguirían desprenderse de su ficha. La puerta está abierta para el andaluz.

Sin opciones

En el Real Madrid de Ancelotti, Isco no tendrá un mayor protagonismo de aquí a que acabe la temporada. En el último partido frente al Granada saltó la polémica por un presunto rifirrafe por el tiempo de calentamiento. El técnico italiano ha hablado sobre ello, en la previa del encuentro contra el Sheriff Tiraspol de la Champions League, pero ha quitado hierro al asunto.

"No creo que tenga que hablar con Isco. Tengo una buena relación con él. Mi asistente le dijo que siguiese calentando un poco más y él dijo que ya estaba 'caliente'. No hay más. Isco es un profesional y quiere jugar, no hay que buscar un problema aquí. Nunca me ha faltado al respeto y nunca le he faltado al respeto. Y nunca me faltará al respeto y nunca le faltaré al respeto. Nos respetamos al máximo", ha afirmado el entrenador madridista.

Isco Alarcón, con el Real Madrid en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Con un balance de 176 minutos en los 17 partidos que ha disputado el Real Madrid entre La Liga y la Champions League, el papel del malagueño en el equipo habla por sí solo. Es más, el futbolista todavía no se ha estrenado en la máxima competición continental este curso, siendo suplente en tres duelos y perdiéndose el otro por un problema en la espalda.

En cuanto a La Liga, Isco ha tenido minutos en siete encuentros. E incluso ya ha abierto su casillero goleador, marcando ante el RCD Mallorca en la goleada de los blancos por 6-1. Otro dato llamativo es que tan solo ha partido desde el once titular frente a Levante y Betis, en el resto de choques en los que ha podido estar sobre el terreno de juego, salió desde el banquillo al verde. El '22' blanco ha perdido el tren del Real Madrid y ahora solo le cabe esperar cuándo se producirá su adiós.

