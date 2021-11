El mercado de invierno del Real Madrid: cuatro casos para adelantar los deberes

Quedan exactamente 39 días para que se abra el mercado de invierno. La fecha está cada vez más cerca y hay varias incógnitas sobre lo que pueda ocurrir en una ventana de traspasos que siempre trae consigo algunas sorpresas. El Real Madrid no es un club que suela acudir a este periodo de traspasos, pero este año tiene algún que otro frente abierto que deja en el aire la duda.

Para el Madrid es, sobre todo, una oportunidad de adelantar parte del trabajo que se presupone que habrá que realizar en verano de 2022. Se apunta a la próxima ventana estival como uno de esos mercados históricos para el club blanco tanto en fichajes como en salidas. A varios meses de distancia, en enero se pueden adelantar algunos asuntos que liberen cargas para final de temporada.

En este punto, hay 4-5 casos que parecen más claros en cuanto a novedades que pueda haber en enero. No se esperan incorporaciones, pero sí se puede empezar a trazar la operación salida y empezar a encauzar algún fichaje para junio.

Marco Asensio, Isco Alarcón y Luka Jovic, en el banquillo del Real Madrid. AFP7 / Europa Press

Isco

Ahora mismo es el nombre del que más se habla en el apartado de bajas del Madrid. Su último desplante 'cazado' en el partido contra el Granada no ha hecho más que complicar las cosas, aunque desde hace tiempo en el club se tiene claro que no se renovará su contrato que acaba en junio de 2022.

El jugador sabe que no cuenta para Ancelotti y, por sus gestos, no está cómodo. Ya van tres años sin ser nada relevante en el equipo y solo tiene 29 años. No hay ofertas, pero Isco deberá decidir si intenta buscar una salida en enero o espera ya a verano. Con Marcelo y Bale, los otros dos que acaban contrato el año que viene, se da por hecho que acabarán la temporada de blanco.

Ceballos

Otro centrocampista y otro futbolista andaluz en la rampa de salida. Ceballos todavía no ha debutado esta temporada por la lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos y de la que ya ha encarado la recta final de la recuperación. Volverá en diciembre, aunque podría incluso no llegar a jugar con el Madrid esta temporada. Todo dependerá de lo que ocurra en invierno.

Ceballos sabe que lo tiene muy difícil para jugar en el Madrid y, si acaso, solo la salida de Isco le haría un hueco. Aún así, para él sigue siendo mejor opción buscar un destino que le asegure más minutos y parece que el Betis está decidido a hacerle volver a casa. El club verdiblanco, eso sí, tendría que hacer un fuerte esfuerzo económico para lograr su fichaje, aunque no se descarta ni para este mes de enero.

Jovic

Ya se fue cedido en enero de 2021 y se puede repetir en 2022. Jovic no cuenta y ha visto, recientemente, como hasta Mariano tiene más minutos que él. El serbio no levanta cabeza en el Madrid y, aunque él quiere triunfar de blanco, empieza a ver con buenos ojos volver a salir a préstamo en invierno y tener minutos en otro lado.

Para Jovic, otra cesión sería el preludio de su salida definitiva del Madrid. El club ha perdido la esperanza y se piensa en otros nombres para la delantera de cara a la temporada 2022/2023. Con Hazard tampoco hay mucha más confianza, pero su salida en enero es más complicada.

Fichajes libres

Por último, lo que más quiere saber la gente y es qué pasa con los fichajes para 2022. El Madrid tiene clara una premisa desde hace tiempo y es mirar con atención al mercado de jugadores libres. El club quiere repetir la jugada que hizo con David Alaba el curso pasado y busca jugadores que acaban contrato para reforzar zonas como la defensa o el centro del campo.

Desde enero, todo aquel jugador que termine contrato en junio del año que viene es libre de negociar con el equipo que quiera. Así como este año se ató a Alaba al poco de abrirse el mercado, ahora se puede hacer lo mismo con algún jugador como Antonio Rüdiger. Y, por supuesto, no hay que olvidarse de Kylian Mbappé, quien sigue sin renovar con el PSG y se va acercando al Madrid.

