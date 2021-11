Tuchel responde a los rumores que vinculan a Rüdiger con el Real Madrid

La temporada 2021/2022 está muy cerca de llegar a su ecuador, pero eso no significa que los tradicionales rumores del mercado de fichajes estén a la orden del día. En este ámbito, hay uno que une el futuro de un jugador del Chelsea con el Real Madrid. Este no es otro que un Antonio Rüdiger que acaba contrato con la entidad de Londres el próximo mes de junio.

El central se ha negado hasta el momento a renovar con el Chelsea, aunque voces autorizadas del club ya han confirmado que esperan que el culebrón tenga un final feliz. Ha sido Thomas Tuchel el que así lo ha hecho ante los medios de comunicación, en la previa del partido ante la Juventus de Turín en la Champions League.

"Ahora mismo está comprometido al 100% con el Chelsea. Estoy seguro de que siente la confianza y el respeto de todo el mundo en el club y de los aficionados. Es un gran competidor y está en el mejor sitio. Está en la liga más competitiva, un club en el que es protagonista y que le viene perfectamente. Así que solo tenemos que ser pacientes y esperemos que haya un final feliz", ha asegurado Tuchel.

A contrarreloj

El tiempo corre en contra del Chelsea. Tuchel confía en poder conseguir convencer al futbolista para que firme su renovación antes del final de la presente campaña. No en vano, el conjunto blue es el actual campeón de Europa. Pero la alternativa es poder fichar por un club a coste cero, ganándose así una primera de fichaje para él. Una tentación importante para cualquier jugador.

Antonio Rudiger, durante un partido con el Chelsea REUTERS

Además, Rüdiger no es ajeno a que está en la agenda de algunos de los clubes de fútbol más importantes del Viejo Continente. Y es que el Real Madrid no es el único que tiene el nombre del defensa en su agenda, también se ha especulado con la vía del Bayern Múnich para el futuro del jugador.

El propio central se refirió al interés del Bayern Múnich al ser preguntado por ello el pasado mes de octubre: "¿Mi futuro? Me siento bien en Chelsea donde estoy ahora, me encaja. El interés del Bayern me halaga porque eso demuestra que he hecho algunas cosas bien últimamente".

Si no renueva antes del 1 de enero de 2022, Rüdiger será libre para negociar con el club o clubes que desee para seguir su carrera lejos de Stamford Bridge a partir de julio. Así las cosas, mientras el Chelsea seguirá intentando retenerle, otros como Real Madrid o Bayern Múnich permanecerán alerta.

