El Real Madrid se prepara para el gran cambio en 2022: se busca llenar 10 huecos en la plantilla

El Real Madrid tiene grandes planes para el próximo año. En diciembre de 2022 se inaugurará el nuevo Santiago Bernabéu y el club blanco quiere, llegado ese momento, contar con los futbolistas que darán paso a una nueva era en la historia de la entidad. El verano que viene culminará la renovación del equipo iniciada tras la conquista de La Decimotercera en Kiev.

Se espera un verano histórico partiendo de la más que probable incorporación de Kylian Mbappé, a quien el PSG ya no puede retener más. Pero se perfilan llegadas en todas las líneas del campo y eso es porque habrá salidas importantes que dejarán huecos a rellenar en la plantilla.

En total, de los actuales integrantes del primer equipo, solo se da por segura la continuidad de 13 de ellos: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Lucas Vázquez (renovado hasta 2024), David Alaba, Éder Militao, Ferland Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Vinicius y Karim Benzema.

Eso significaría que quedan alrededor de 10-11 huecos de la plantilla por rellenar para la temporada entre los que se acaben quedando de los que faltan, los canteranos que puedan subir y, la parte más importante, los fichajes que se realicen durante el mercado de fichajes.

En la portería no está segura la continuidad de Andriy Lunin, que tras dos temporadas a la sombra de Thibaut Courtois necesita volver a jugar. Otra cesión estaría sobre la mesa y, muy probablemente, dejaría su sitio como portero suplente a un canterano, tal y como es costumbre en el Madrid. Luis López y Toni Fuidias son las opciones.

Casting de centrales

En defensa hay una salida segura, que es la del capitán. Marcelo acaba contrato en junio y se despedirá del Madrid con el brazalete. Su puesto, a priori, también tiene un claro relevo y es Miguel Gutiérrez, que daría el salto definitivo al primer equipo. Los otros dos cambios podrían llegar en el centro de la defensa donde no seguirá Vallejo y podría no hacerlo Nacho Fernández, que ha perdido protagonismo este año y tiene ofertas. Suenan ya nombres como Rüdiger o Fofana para reforzar esta zona.

Modric, hasta 2023

En el centro del campo se espera aclarar pronto el caso de Luka Modric, que renovaría hasta 2023 y seguiría así un año más para poder jugar en el nuevo Bernabéu. Resuelto eso, falta al menos un hueco por cubrir para el que aspiran jugadores como Pogba, Tchouameni o Gravenberch. Antonio Blanco, que esta temporada es un habitual en el banquillo de Ancelotti, también tendría sitio al irse Isco (acaba contrato y no renovará) y Ceballos (podría salir en enero).

Cinco posibles bajas arriba

Llegados a la delantera, esta es la zona del campo que más cambios puede sufrir de cara al año que viene. Una salida segura es la de Gareth Bale, el tercero de los que acaba contrato y a los que no se ampliará más, y está por ver qué pasa con un Eden Hazard con el que se ha perdido casi toda esperanza y del que ya no se descarta una salida este verano. A examen está Marco Asensio, que tiene contrato solo hasta 2023 y podría ser una de las ventas claves del verano. Jovic y Mariano no cuentan. Cinco posibles bajas.

El baile de nombres empieza. Se cuenta con Mbappé y el Madrid también hará todo lo posible para que comparta ataque con Erling Haaland, aunque las exigencias económicas pueden ser un problema. Para rellenar los otros huecos hay opciones entre los cedidos como Brahim y Kubo y alguna otra alternativa en el mercado como Julián Álvarez, el '9' de River Plate con pasado en La Fábrica.

