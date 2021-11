Zidane no impedirá que Mbappé fiche por el Real Madrid en 2022

La destitución de Ole Gunnar Solskjaer como entrenador del Manchester United remueve los cimientos del fútbol europeo. En Old Trafford se busca nuevo míster y en las quinielas han aparecido nombres como los de Luis Enrique, Julen Lopetegui, Mauricio Pochettino o incluso el de Zinedine Zidane.

Sin embargo, parece que 'Zizou' no está por la labor de sentarse en el banquillo del Teatro de los Sueños y desde Inglaterra apuntan que el mejor colocado para coger el testigo de Solskjaer es Pochettino. El entrenador argentino es el actual técnico del Paris Saint-Germain, por lo que de aceptar dirigir al Manchester United, sería el PSG el que se quedaría compuesto y sin míster.

Ahí es donde entra en juego, otra vez, el nombre de Zidane. Se comienza a especular con que el baile en los banquillos acabe con el mito francés en el Parque de los Príncipes. Ante esto, la pregunta que comienza a hacerse todo el mundo es qué pasará si esto sucede con Mbappé. Si esto cambiará el plan de delantero de fichar por el Real Madrid.

PSG o Real Madrid

Kylian Mbappé se ha negado a renovar con el PSG hasta el momento. Y esto supone que en poco más de un mes sea libre para negociar con cualquier club de forma libre. En la pole para hacerse con sus servicios está un Real Madrid que ha seguido de cerca la situación del jugador desde hace meses y que intentó hacerse con sus servicios ya en verano, pero el equipo de París no aceptó abrir negociaciones para la salida del internacional galo.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2021/2022 Reuters

En el Real Madrid confían en el fichaje de Mbappé, en que Kylian se convierta en el nuevo galáctico en 2022. Pero si Zidane llegase al PSG, el coloso parisino tendrá un plus más para evitar la salida de uno de los mejores jugadores de su plantilla. Pese a esto, no hay que olvidar que aunque se produjo la salida de 'Zizou' de la casa blanca, Mbappé mantuvo su deseo de aterrizar en el Santiago Bernabéu porque su sueño es defender el escudo madridista.

¿Y el futuro de Zidane?

Zidane lleva semanas siendo vinculado con el Manchester United. Él mismo fue el que decidió salir, por segunda vez como entrenador, del Real Madrid al final de la pasada campaña. Una decisión que no gustó a todos, pero que se respetó por venir de quién viene. Lo que no se entendería ahora es que se siente en otro banquillo que no sea el de la selección de Francia.

Es por esto por lo que, en principio, no fue una sorpresa cuando se publicó que Zinedine Zidane se habría negado a coger las riendas del equipo de Mánchester. Pero ante la posibilidad de que sea Mauricio Pochettino el que coja el testigo de Ole Gunnar Solskjaer, también se ha hablado del francés como míster del PSG.

Zinedine Zidane, en Anfield EFE

En alguna que otra ocasión ha sido preguntado por ello. Pero siempre ha mantenido que su casa es el Olympique de Marsella en Francia, aunque no haya jugado en él, y que no se imagina siendo el entrenador del Paris Saint-Germain. El fútbol da muchas vueltas... pero la llegada de Mbappé el Real Madrid está por encima de si Zidane acaba entrenando al PSG. Y es que, al final, Kylian sabe que 'Zizou' acabará entrenándole tarde o temprano en la selección de Francia.

