Se busca equipo a Isco: sin minutos en el Real Madrid y con la puerta abierta en el mercado

Isco Alarcón acaba contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio. Su último partido con el equipo blanco fue ante el Granada el pasado 21 de noviembre. 11 minutos, después de salir desde el banquillo en la recta final del encuentro disputado en el Nuevo Los Cármenes, para acumular 177 minutos en lo que va de temporada 2021/2022.

Un bagaje muy pobre para uno de los que ha sido considerado como uno de los jugadores más talentosos del fútbol español en la última década. Su irregular rendimiento en los últimos años ha dejado al malagueño entre la espada y la pared. Si ya la pasada campaña, con Zinedine Zidane en el banquillo madridista, acabó con 1092 minutos; este curso, con Carlo Ancelotti como entrenador, su protagonismo dentro del terreno de juego ha disminuido todavía más.

Tan solo ha participado en siete encuentros de los 20 posibles y todavía no se ha estrenado en la Champions League en la presente temporada. Su situación no deja de llamar la atención y eso se refleja en, prácticamente, cada rueda de prensa que da Ancelotti antes de los partidos.

Isco Alarcón, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Si hubiera algo no lo iba a decir, pero no ha pasado nada con él. Isco está bien, si no ha calentado en los últimos partidos es por la circunstancia del partido. Estábamos ganando y se necesitan jugadores más defensivos, por eso no he metido a Isco. Si no tenemos ventaja meteré a un delantero, un medio más ofensivo o un lateral más ofensivo. Eso son los motivos por los que Isco no ha calentado, pero no ha habido ninguna bronca con él", dijo Carlo en la previa del partido ante la Real Sociedad.

El técnico italiano asegura que no hay ningún problema con el de Arroyo de la Miel, aunque mucho se pone de relieve que ese rifirrafe que sucedió en Granada, cuando dijo que no quería seguir calentado porque ya había sido suficiente, le ha salido caro al futbolista español. Sea como fuere, desde ya hace meses se habla de su salida y será en este 2022 cuando se produzca su adiós definitivo al Santiago Bernabéu.

Dos vías

La gran duda es si será el próximo mes de enero, durante el mercado de fichajes de invierno, o ya de cara a la ventana de transferencias del periodo estival. Esto último se traduciría en una salida a coste cero al acabar contrato. De irse en invierno, el Real Madrid podría hacer algo de caja o bien dejarle marcharse gratis, pero ahorrándose así su ficha.

Tanto en la Premier League como en la Serie A podría haber equipos interesados en hacerse con sus servicios. Clubes como Juventus de Turín, Arsenal, Tottenham o Milan le harían hueco, pero sería cuestión de negociar en enero la fórmula de salida o esperar a junio para abordar su incorporación.

