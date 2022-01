El Real Madrid y su obligada renovación de la segunda línea: 9 jugadores en la rampa de salida

Si bien hubo algún momento de dudas que recordó a la catástrofe del año pasado, el Real Madrid pasó el trámite contra el Alcoyano en su estreno en la Copa del Rey. Los de Carlo Ancelotti vencieron (1-3) en un partido en el que participaron muchos de los que menos minutos suelen tener con el equipo. El problema es estos tienen un futuro muy limitado de blanco ya que se les busca destino.

Hasta siete futbolistas de los 16 que jugaron en Alcoy están en la rampa de salida para el próximo verano. El objetivo es que salgan (o al menos la mayoría de ellos) para seguir con la renovación ante la llegada de nuevas estrellas y el crecimiento de algunos jóvenes. Pero lo que se vio este miércoles dista de ello y es que Ancelotti dio paso a los que no cuentan para el Real Madrid con vistas a un futuro cercano.

Titulares fueron tres: Marcelo, Eden Hazard y Mariano Díaz. Y luego, de los cinco cambios, se contabilizan otros cuatro: Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Isco Alarcón y Marco Asensio. Este último es con el que hay más dudas, aunque se tendrá que tomar una decisión puesto que acaba contrato en 2023 y en verano deberá renovar o salir traspasado.

Once del Real Madrid contra el Alcoyano

Con dos de los que jugaron no hay opción a otra cosa que no sea su salida. Marcelo, capitán ayer, e Isco, uno de los goleadores, se irán sí o sí al cumplir su contrato con el Real Madrid. Ambos han sido figuras importantes en la historia reciente del club, pero su rendimiento entró hace tiempo en declive y se irán para dejar espacio salarial a los que. vengan.

El resto tiene contrato, pero se busca una venta para ellos. Con Vallejo y Ceballos parece fácil, no así con un Mariano que lleva años resistiéndose a salir y todavía tiene contrato por otra temporada más. En caso de Hazard, se ha tirado la toalla con lo de ver a la estrella que algún día fue y ahora mismo su traspaso sería lo ideal para quitarse de encima su importante sueldo. La cuestión es si el belga querrá irse sin haber triunfado.

A estos siete se les pueden sumar otros dos que no estuvieron en Alcoy, uno por lesión (Gareth Bale) y otro por Covid (Luka Jovic). Lo del galés no tiene vuelta de tuerca porque acaba contrato como Marcelo e Isco y nadie se plantea su renovación. Se irá sin hacer ruido pese a lo grande que llegó a ser algún día vestido de blanco. Con Jovic lo ideal sería un traspaso, aunque dependerá más de los jugadores que vengan y de si es capaz de convencer a Ancelotti estos meses. Si no lo hace, se le buscará traspaso.

Paso a la sangre nueva

El Madrid tiene grandes planes para la temporada 2022/2023, pero en esos también entra solucionar la situación de casi una decena de futbolistas que no parecen estar a la altura y podrían dejar su sitio a caras nuevas. Primero porque hay que hacer hueco a una o dos estrellas mundiales (Mbappé y, quizás, Haaland) y segundo porque su etapa de blanco está agotada.

Pero en ese proceso es también importante ir introduciendo a los que cogerán el relevo. Con gente como Camavinga se está haciendo bien, pero se está viendo muy poco a canteranos como Miguel Gutiérrez, Peter Federico, Antonio Blanco o Rafa Marín que podrían formar parte de esa renovación. Con ellos, algún fichaje más que venga (como podría ser Gravenberch) y las salidas se cerraría el cambio de ciclo total.

[Más información: Peter Federico y Rafa Marín, dos 'mirlos' con hueco en el Real Madrid que viene]

Sigue los temas que te interesan