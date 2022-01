Carlo Ancelotti: "El partido que hemos jugado es el que habíamos preparado"

Carlo Ancelotti ha pasado por rueda de prensa para analizar el partido de Copa del Rey en el que el Real Madrid ha vencido al Alcoyano y se ha clasificado para los octavos de final de la competición.

Imagen

"Yo creo que hemos jugado un partido distinto a lo que habitualmente hacemos. Hemos preparado un partido en los duelos aéreos, a balón parado... Hemos marcado a balón parado, hemos hecho el partido que teníamos que hacer".

Lesión de Mariano

"Tiene una lesión. Yo creo que es en el muslo derecho. Tenemos que evaluarla. En este período puede pasar. Es un partido en el que hemos jugado muy tarde y puede pasar".

Sufrimiento

"Claro que sí. Han igualado el partido en una acción individual muy buena y después no hemos perdido la cabeza. Hemos seguido jugando el mismo partido. No se podía jugar otro. Es el partido que habíamos preparado".

Lunin

"Lunin ha hecho su partido. Ha estado bien bajo palos, seguro. Algunos errores con los pies, pero a mi me gusta el portero que para bajo palos. Lo de los pies lo podemos arreglar. Jugando más lo arreglará. No he dicho que todos los partidos vayan a ser propiedad de Lunin, como tampoco he dicho que todos los partidos de Liga son de Courtois".

¿Contentos pero sin presumir?

"No. El partido lo hemos cumplido. La calidad no es para este tipo de partidos, no es posible. Hemos mostrado una cara en la que hemos puesto nuestra calidad abajo y hemos luchado. Si no luchas aquí, pierdes".

Hazard

"Lo ha intentado. No lo ha hecho mal como nueve. Estoy muy contento por él. Todo el equipo ha cumplido con lo que pedíamos. Los jugadores con más calidad sufren más en este tipo de partidos".

Más confianza para Hazard

"Espero que pronto. Es verdad que tiene que encarar más, que tiene que tirar más. Lo importante es que sus condiciones físicas son mejores ahora. Ojalá pueda volver pronto a su mejor nivel".

