La portada del periódico Marca (jueves, 6 de enero del 2021): "¡Deportado!"

"¡Deportado!", así titula la portada del diario MARCA en su edición de este jueves 6 de enero de 2022. Australia retira el visado a Djokovic y le insta a que deje el país. Su exención médica no cumple los requisitos. Las autoridades australianas no consideran suficientes las pruebas aportadas. Los abogados del tenista estudian apelar la decisión, pero lo más seguro es que hoy esté de vuelta. El númro 1 no podrá revalidar título.

La portada del diario Marca (06/01/2022)

