La portada del periódico AS (miércoles, 4 de mayo del 2022): "Magia blanca"

La portada del diario AS (04/05/2022)

"Magia blanca", así titula la portada del diario AS en su edición de este miércoles 4 de mayo de 2022. El Madrid espera que el encanto del Bernabéu le lleve a la final. Ancelotti: "Al City no se le gana solo con el corazón, pero ayudará". Guardiola: "Sabíamos que esto no se resolvería en el Etihad".

