Gareth Bale se apunta a la Champions League: un último baile para cerrar su leyenda en el Real Madrid

La sensación de que Carlo Ancelotti se ha encontrado al Gareth Bale que esperaba cuando regresó al Real Madrid fue la mejor noticia que se llevó el equipo blanco del Estadio de La Cerámica. El físico y la cabeza del jugador de fútbol de Gales han birlado a la afición merengue quizá a un jugador aún más de época. En cualquier caso, en esta su última temporada defendiendo este escudo el delantero está comprometido para acabar su etapa en lo más alto.

Tras no estar disponible para el Real Madrid desde el pasado mes de agosto, Gareth Bale ha vuelto mejor que nunca en Villarreal, o eso parece. El galés intentó poco y apenas tocó balón en los primeros 45 minutos, por estar anclado en la posición de '9', aunque terminó por bajar a recibir y crear algunos espacios con su verticalidad. También tuvo en sus botas el primer gol del encuentro tras su quinto desmarque y un muy buen pase de Casemiro, pero Rulli lo evitó con una parada tremenda de grandes reflejos.

Como el propio Real Madrid, Gareth Bale salió con otra cara a la segunda parte, además de con el cambio de sistema pertinente, más vertical y dando las llaves del equipo a jugadores rápidos como Valverde, Asensio y el galés. Esto se notó, ya que él mismo tuvo dos disparos que atajó Rulli de forma extraordinaria, aunque el marcador no se movió. Las sensaciones son buenas para París si Bale tiene más protagonismo en ataque y algo de libertad.

Gareth Bale, durante el partido frente al Villarreal REUTERS

Ha quedado claro que sin Karim Benzema, el Real Madrid se aleja del gol. El futuro inmediato de los músculos de Benzema continúa siendo un enigma. Este domingo se esclarecerá su situación. En cualquier caso, esté disponible el francés o no, parece que Ancelotti tendrá un arma más a su disposición. Sin el francés, Carlo ha probado a Isco Alarcón, Marco Asensio y Luka Jovic, con distintas fórmulas. La sensación es que la mejor opción de todas ha sido el galés.

Soldado de Carlo

El día antes del partido, el italiano había dejado entrever dudas sobre lo que podía conseguir del galés: "Lo puedo evaluar solo por lo que está haciendo en el entrenamiento y me parece listo para jugar". Este sábado todas esas sensaciones las ha confirmado sobre el campo. "Vamos a ver porque queremos recuperar a todos, pero Bale ha tenido la oportunidad y lo ha hecho muy bien, ha merecido marcar. Esto es bueno para él", respondía cuando le preguntaban directamente si sería titular el martes.

El italiano está sacando en esta fase de la temporada a su guardia pretoriana. Eden Hazard e Isco salvaron los muebles del Madrid en Elche en la Copa del Rey. Dani Ceballos contribuyó con el remate que mejoró el malagueño, sorprendente y notable falso 9 el pasado domingo contra el Granada. Un encuentro en el que se vio la mejor versión de Marcelo. Y Ancelotti mantiene encendida incluso la esperanza para sacar partido de Bale.

Carlo Ancelotti da órdenes a los jugadores del Real Madrid desde la banda del Estadio de la Cerámica REUTERS

En el inicio de la campaña demostró que no iba de farol con el británico. Entonces no fueron palabras, fueron minutos en el regreso del británico a la disciplina blanca después de un año gris de cesión en el Tottenham. Titular a la primera, a la segunda y a la tercera, con gol incluido al Levante. Llegó el primer parón de selecciones de la temporada, volvieron las lesiones y no jugó más con la camiseta blanca hasta este sábado. Un partido que lo puede cambiar todo con este hombre.

El galés pondrá punto final a una etapa que inició en 2013, que le llevó hacia grandes momentos y a un final que nadie quiso y podía imaginarse. Después de reconocer que quiere jugar el Mundial con Gales, parece que quiere llegar en la mejor forma posible a esos encuentros del mes de marzo. Si esto es útil para este mes y para que acabe su legado en el Real Madrid, Ancelotti puede estar feliz.

