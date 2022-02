Ancelotti, muy contento con Gareth Bale: "Ha tenido la oportunidad y ha demostrado compromiso"

El Real Madrid visitó el Estadio de la Cerámica con la intención de sacar los tres puntos para mejorar su situación en el campeonato nacional donde lidera la tabla con margen sobre el Sevilla. El duelo contra el Villarreal era uno de esos marcados en rojo en el calendario porque además llegaba justo antes del trascendental duelo contra el PSG en los octavos de Champions.

Los blancos lo intentaron, sobre todo por mediación de Gareth Bale, pero no pudieron abrir la lata y terminaron cediendo un empate. Ancelotti sorprendió apostando por el galés en el once titular y el 'Expresso' de Cardiff no defraudó. Obligó a emplearse duro a Gerónimo Rulli y estrelló un balón en el larguero.

Tras el encuentro, Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación para analizar la actuación de su equipo en la pequeña localidad castellonense. El italiano tardó en hacer los cambios y algunos jugadores como Vinicius o el propio Bale pagaron el cansancio. Una actuación que no convence antes del duelo contra el equipo de Mauricio Pochettino.

Titularidad de Bale

"No sé si Bale va a ser titular contra el PSG. Hay que esperar a ver qué sucede. Vamos a ver porque queremos recuperar a todos, pero Bale ha tenido la oportunidad y lo ha hecho muy bien, ha merecido marcar. Esto es bueno para él".

La ausencia de Bale

"Ha tenido una lesión importante en septiembre cuando ya jugaba con nosotros. Fue un problema muscular que le ha llevado tiempo. Ha tardado en estar en una buena condición para no tener riesgos. Hoy ha tenido la oportunidad y ha demostrado que esta comprometido".

Estado físico del equipo

"Nos ha faltado acierto en los últimos partidos. Hoy con un poco más de acierto y suerte podríamos haber marcado. Hemos tenido manos a mano con el portero, dos largueros. Me preocuparía cuando el equipo no tenga oportunidades. Necesitamos más efectividad, pero me preocupa más la primera parte que no tuvimos ganas, no estuvimos agresivos. Pero cambiamos radicalmente en la segunda mitad".

Toque en el descanso

"Era bastante claro lo que nos faltaba. Estuvimos demasiado abajo y no fuimos agresivos en los choques y en los duelos. Villarreal tuvo el control en el primer tiempo, pero en el segundo fue diferente. Fuimos más agresivos sin balón y esa fue la llave".

Polémicas con Vinicius

"No me preocupa como traten a Vinicius. Tiene que aprender que esto puede pasar. Tiene que concentrarse en el partido y no perder energía en estas cosas. Puede pasar, pero no tiene que caer en eso".

