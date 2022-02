Lopetegui: "¿La Champions? Estamos con ilusión por competir la Europa League"

El Sevilla cayó en la fase de grupos de la Champions y ahora se juega el ser o no ser en la Europa League en la eliminatoria contra el Dinamo de Zagreb. En la previa del partido de ida, Julen Lopetegui ha comparecido ante los medios de comunicación. El entrenador sevillista ha hablado de "ilusión", mientras que no ha querido pronunciarse sobre la actuación de Kylian Mbappé ante el Real Madrid.

Sentimientos

"La palabra es ilusión. Sabemos lo que supone el sevillismo. Somos conscientes de la dificultad, pero estamos llenos de ganas y ambición. Vamos a jugar ante un rival que nos va a exigir mucho, que está acostumbrado a estos partidos y nos van a obligar a hacer un buen partido".

Eliminatoria de la Europa League

"El Dinamo es un equipo técnicamente bien dotado y físicamente con jugadores muy fuertes. Si son capaces de jugar a su ritmo son muy peligrosos. Tenemos que saber llevar el partido a lo que nosotros queremos. Nos ilusionamos al máximo con el partido".

Dudas

"Hasta horas antes no sabemos con quién vamos a contar. Por la mañana haremos la foto final para decidir el once y la convocatoria. Nos concentramos en las soluciones, no en los problemas. Tenemos máxima confianza en los que jugarán".

Julen Lopetegui, en un partido del Sevilla de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Dinamo de Zagreb

"Son un bloque sólido y compacto, con una manera de jugar muy clara. Dominan su Liga de manera regular y solvente, lo que les permite preparar la competición europea de forma específica. Tiene muy buenos futbolistas, los defensores son de mucha solvencia dentro de ese 5-3-2 que a veces matizan".

Sistema y estilo

"Es más importante el estilo del equipo que el sistema que se utilice. En muchos partidos hemos jugado de diferentes maneras pero siempre con un estilo definido".

Eliminados de la Champions

"Estamos llenos de ilusión por competir una Europa League que es durísima y que está relacionada con la historia del club. No tenemos otro sentimiento para esta eliminatoria".

¿Hay favorito?

"No creo en el favoritismo, porque no existe. Existe la realidad, y la realidad es que el Dinamo es un muy buen equipo y consolidado en Europa. El año pasado eliminaron al Tottenham de Mourinho. Espero a un equipo lleno de internacionales y con una muy buena calidad técnica".

Críticas al juego del Sevilla

"Como entrenador siempre creo que tenemos que mejorar muchas cosas y es lo que trato de transmitir a los jugadores. Acepto con naturalidad todas las críticas porque forma parte de nuestro trabajo, es lo que nos hace tener las orejas tiesas y lo que nos permite mejorar".

Mbappé ante el Real Madrid

"Anoche estuve pensando en nuestro partido. El resto no es importante para mí".

