'Papu' Gómez: "¿Volver a Italia? Me encanta España, me encanta La Liga y me encanta el Sevilla"

El Sevilla recibe en el estadio Sánchez Pizjuán al Dinamo de Zagreb para comenzar una nueva aventura en la Europa League. El conjunto hispalense cayó en la fase de grupos de la Champions y ahora le toca disputar la segunda máxima competición del fútbol europeo. En la previa del encuentro, el 'Papu' Gómez ha hablado en rueda de prensa junto a Julen Lopetegui.

Sensaciones del equipo

"Estamos muy contentos, nos hemos recuperado del partido de Liga y ahora trataremos de dar un pasito adelante en Europa. Es una competición en la que el Sevilla está muy a gusto y trataremos de llegar lo más lejos posible".

Importancia de la Europa League

"Empezamos en casa y seguro que todos los sevillistas están muy ilusionados. Es muy importante para todos y vamos a tratar de dar lo mejor. Estas competiciones son otra cosa, hay otro ritmo de juego y hay que estar a la altura de las circunstancias".

El 'Papu' Gómez celebra su gol al Barça Reuters

Sobre el Dinamo de Zagreb

"Es un equipo que conozco muy bien. Todavía hay jugadores de cuando me enfrenté a ellos. Son muy agresivos, dominan su Liga y están acostumbrados a estos partidos porque juegan en Europa todos los años. Es un partido muy peligroso y sabemos que en casa se hacen muy fuertes, por lo que tenemos que hacer un muy buen partido para ir a la vuelta con ventaja".

Objetivos en Liga y Europa League

"Todavía queda bastante por delante y ya veremos donde podemos llegar en las dos competiciones que tenemos. El equipo es muy ambicioso y la idea es pelear los dos frentes hasta el final. Que la final se juegue en el Sánchez Pizjuán es muy motivante".

Rumores sobre su regreso a Italia

"Son rumores que salen de la nada. Mi representante es verdad que ha venido desde Italia, pero porque era mi cumpleaños. Me encanta España, me encanta La Liga y me encanta el Sevilla".

Público en el estadio

"En pandemia jugábamos sin gente, para nosotros, por poquitos que haya, ya es un premio".

[Más información - Lopetegui: "¿La Champions? Estamos con ilusión por competir la Europa League"]

Sigue los temas que te interesan