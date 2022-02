Pedri: "La afición del Barça tiene que ilusionarse con la Europa League"

El FC Barcelona se enfrentará al Nápoles en la ida de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Europa League. El primero en comparecer en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí ha sido Pedri González después de un entrenamiento en el que no ha habido ninguna novedad. El jugador de fútbol canario ha remarcado la importancia de esta competición para el club, a pesar de que están acostumbrados a disputar la Champions League.

El Nápoles

"Le damos mucho valor, vamos con muchas ganas de competir y de ganar esta competición. Nos gustaría entrar en Champions, pero le damos mucho valor. Vamos a competir y a ganar".

Koeman o Xavi

"Creo que los dos entrenadores me han aportado mucho. Koeman apostó por mí, eso es muy importante. Xavi ve mucho el fútbol como yo. Tanto a mí como Gavi, Nico, nos está ayudando mucho".

Su situación

"Es verdad que después de una lesión no sabes cómo vas a volver. Tenía la confianza para trabajar para volver cuanto antes. Estoy contento por la confianza, espero devolvérsela cuanto antes".

¿Haaland o Mbappé?

"Yo me quedaría con el partido del Nápoles, que es mañana. Son dos grandes futbolistas, con un futuro enorme, pero me centro en mañana".

Sus límites

"Creo que para llegar a un límite, no soy mucho de ponérmelo, tengo que aprender mucho de los veteranos como Busi, que me ayuda mucho. Quiero seguir disfrutando y mejorando, no me pongo límites".

Ferran Torres

"Me llevo muy bien dentro y fuera del campo, nos aportará gol y estoy muy contento que esté aquí. Dentro de poco vendrán muchos goles más. Estoy muy contento y me entiendo mucho dentro del campo".

Favoritos

"No creo que sea un peso. Cada vez que jugamos Champions éramos favoritos porque somos el Barça. El Barça siempre está acostumbrado y obligado a ganar".

La Europa League

"La gente tiene que estar ilusionada con la Europa League, somos un equipo joven. A la gente decirle que venga al campo porque nos vamos a dejar la piel".

Echar de menos a Messi

"Leo te aportaba mucho y disfrutaba mucho jugando con él, pero ahora ya no está y ahora hay nuevos jugadores. Estoy muy contento por la plantilla que tenemos. Claro que lo echas de menos porque es el mejor del mundo, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos".

Mejor llegada al área

"Es algo que estoy trabajando desde la temporada pasada, es algo que quiero mejorar y estos partidos he conseguido dos goles".

Más regularidad

"Nos pusimos pronto por delante ante el Espanyol pero luego no pusimos la pausa para controlar el partido".

Mejora

"Desde que acabó la temporada pasada siempre pensé que tenía que llegar más al área. Xavi me lo exige, que esté por el área por si cae algún balón y puedo marcar. Es verdad que llevo dos goles en poco tiempo y estoy contento".

Regularidad

"En campo del Espanyol empezamos bien, se nos puso rápido de cara. Pero es verdad que no le dimos continuidad para buscar el segundo gol. Nos faltó eso".

Evolución

"Creo que todas esas cosas nos dice el míster, que lleguemos al área, que giremos la cabeza para ver dónde están los rivales. Los consejos de Xavi nos ayudan mucho e intento seguirlos".

La medular rival

"Tienen un gran centro del campo, conozco a Fabián, con el que me llevo muy bien de la selección. Tienen un gran equipo. Sabemos cómo juegan y preocupa sobre todo cómo salan a la contra. Tenemos que controlar el partido".

Fabián Ruiz

"Es un jugador con un muy buen golpeo, ojalá que mañana no tenga su día. Aún no he hablado con él, espero hacerlo mañana antes del partido".

[Más información: La guerra del Espai Barça provoca la salida de Audax del club: Laporta rompe con su avalista José Elías]

Sigue los temas que te interesan