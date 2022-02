Djokovic cuenta cómo vivió la gesta de Nadal y ataca a los tenistas: "Me hicieron mucho daño"

Segunda parte de la entrevista de Novak Djokovic con la BBC. Este miércoles ha salido a la luz la pieza completa tras el polémico adelanto en el que el tenista serbio daba su postura sobre las vacunas. El todavía número 1 del ranking ATP habla sobre su experiencia en Australia antes de la deportación y sobre la victoria de Rafa Nadal que le convierte en el hombre con más Grand Slam de la historia.

"Estuve libre durante cuatro días y estuve entrenando, pero no fueron días normales", recuerda semanas después sobre aquellos días de incertidumbre en Melbourne. Antes de ser deportado, Djokovic estuvo recluido en un hotel y solo podía salir a entrenar. En cada sesión, la atención era máxima y pudo cruzarse con otros competidores.

Lo relata así: "Tuve helicópteros sobrevolando sobre mí en cada sesión de entrenamiento, cámaras por todos lados... Y también, mis colegas de profesión, me hicieron mucho daño. Sentí esa energía y esas miradas de mis compañeros y de la gente que estaba en las instalaciones".

Su reclusión

"Me sentía impotente, cuando llegué allí, no me estaba permitido usar el teléfono durante tres horas. No pude dormir nada porque iba a ser interrogado cada 30 minutos, básicamente. Tuve muchos interrogatorios, empezaban, luego se detenían, después tenía que esperar a la persona que tenía que hablar con sus superiores. Luego al tiempo volvía. Fue durante una noche entera. La visa fue restablecida, después revocada, luego restablecida y más tarde revocada de nuevo", rememora.

Rafa Nadal, durante un evento en su academia junto al trofeo del Open de Australia EFE

Respecto a la final del Abierto de Australia, pudo verla en su casa junto a su familia. Aquello dio pie a alguna situación irreal: "Me fue muy difícil verla. Yo era muy neutral, no iba a animar a nadie porque yo deseaba muchísimo estar allí. Pero fui animado por diversas circunstancias. Mi esposa estaba animando a Medvedev, mi hijo Stefan animando a Rafa y por cada punto que hacía, se ponía a saltar alrededor".

El afán de su hijo con Nadal le llevó a tener una conversación con él en la que el protagonista fue el tenista español: "El chico me preguntó hace unos días qué donde iba a ser el próximo torneo que iba a jugar Rafa Nadal y en el que yo también estuviera. Le dije que ojalá que pronto, pero le pregunté que por qué me lo decía. Me respondió que deseaba mucho conseguir una foto con Rafa".

