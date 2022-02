Iniesta se ofrece al Barça: "Me encantaría volver, es mi casa"

Andrés Iniesta continúa adelante con su carrera. Sigue formando parte del Vissel Kobe, aunque permanece atento a lo que sucede alrededor del Fútbol Club Barcelona. El centrocampista ha hablado recientemente, en una entrevista para el canal de JijantesTV, sobre su futuro.

La pregunta estrella ha sido, por supuesto, sobre si regresará algún día a Can Barça. El de Fuentealbilla deja las puertas abiertas. Tiene un gran cariño al club azulgrana y considera que es su "casa". Se 'ofrece' para la vuelta, pero no como jugador, sino pensando más allá: "Intentando ayudar de otra manera".

De su regreso al Barcelona a su rol. Iniesta todavía no sabe qué hará cuando cuelgue las botas. Desde un posible papel como entrenador a un futuro en los despachos. Cualquier alternativa está ahora mismo en su agenda. Además, también habló sobre los nuevos talentos del equipo culé.

Posible regreso al Barça

"No lo sé y no lo sabe nadie. Hay cosas claras, me encantaría volver y estar en el Barça intentando ayudar de otra manera. No hay duda de que eso me quedaría. A partir de ahí, alrededor de esas circunstancias hay muchas variables que se pueden dar. El futuro es muy difícil de saber, pero es cierto que me encantaría. El Barça es mi casa".

¿Banquillo o despachos?

"No lo sé ni yo. Me gusta pensar en jugar, que es lo que más me fascina. A partir de ahí sí que es cierto que el tiempo corre en mi contra y tienes que ir visualizando algunas cosas. No sé dónde me veo, aunque muchas veces me pasa por la cabeza que me gustaría sacarme el título de entrenador o prepararme para director deportivo. Lo que sí sé es que me gustaría estar vinculado al fútbol".

Nico y Gavi

"Son dos jugadores muy jóvenes con un talento brutal. Les ha tocado vivir esta situación, pero están respondiendo de una forma espectacular. A partir de ahí hay que pensar que tienen esa edad y que deben seguir creciendo en esas buenas condiciones para que sigan desarrollando su talento".

Pedri González

"He ido hablando con él. Alguna vez hemos hablado. Es un chico espectacular con talento y algo diferente que seguramente lo hará un referente en su club y en la selección. Le he hablado de situaciones donde, por ejemplo, yo en su día también viví, como las comparaciones con otros jugadores. Él tiene que ser él mismo y disfrutar del fútbol como lo hace".

