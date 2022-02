Los futbolistas más influyentes: de la barrera del racismo al primer playboy y solo dos mujeres

En el mundo del deporte hay clasificaciones de todo tipo. Ahora sale a la luz una nueva en la que no se miden los goles o títulos, sino qué hicieron los futbolistas para cambiar el rumbo de la historia. En este ranking no hay nombres como los de Maradona, Messi, Di Stéfano o Zidane en los primeros puestos. De hecho, 'Zizou' es el último del Top 50.

Son los jugadores que rompieron barreras con el racismo, que crearon un nuevo estilo o, también, el que es considerado como el primer playboy del deporte rey los que se encuentran en el Top Ten. Eso sí, se olvidan de las mujeres. Tan solo aparecen la brasileña Marta y la inglesa Kelly Smith en la lista.

Ha sido el medio británico FourFourTwo el que ha elaborado este particular ranking en el que en el primer puesto se encuentra Viv Anderson. El motivo de ser considerado como el futbolista más influyente para la citada publicación es porque él fue el primer jugador negro en enfundarse la camiseta de la selección de Inglaterra.

Viv Anderson marcó un antes y un después con su debut ante Checoslovaquia en el año 1979. Una inspiración para las nuevas generaciones, como señaló en su día Paul Ince, el primer capitán negro de los Three Lions: "Fue un modelo a seguir". De la barrera del racismo al de jugadores sudamericanos que desembarcaron en Europa.

Así aparece Osvaldo Ardiles en la tercera posición. Fue en el año 1978 cuando el uruguayo fichó por el Tottenham después de que la Comunidad Europea confirmase que no se podía negar el acceso a futbolistas por motivo de su nacionalidad. Justo antes en la clasificación se encuentra un José Andrade, quien, en su caso, figura en el segundo puesto por ser uno de los primeros en demostrar una increíble habilidad técnica en la zona de peligro del área rival.

George Best

Aunque si hay un pionero en cuanto a técnica y disposición de juego se refiere, ese es Franz Beckenbauer. Al 'Káiser' se le conoce en el mundo del fútbol como el creador de la posición de líbero. Después aparecen David Beckham y George Best. Y no, el playboy no es el ex de Real Madrid o Manchester United, sino que fue George Best el que es considerado como el primer sex symbol del deporte rey.

De símbolos sexuales al primer futbolista que fue a los tribunales para conseguir la carta de libertad. Jean-Marc Bosman quiso irse del Standard de Lieja y la justicia le dio la razón. Surgiendo a raíz de su caso un cambio en la legislación de 1995. Todo un hito. El Top Ten lo cierra un portero. El primero en la lista. Este no es otro que Amadeo Carrizo, quien dio un paso adelante para pasar a ser el 'último defensa' de su equipo. Además de ser el primer guardameta que usó guantes en Argentina.

Marta, jugadora de Brasil. Foto: Twitter. (@fifacom_es)

Por otro lado, esta clasificación simboliza la brecha que hay entre futbolistas masculinos y femeninas. Solo dos mujeres se cuelan en este Top 50. La primera, por supuesto, Marta. La brasileña es considerada como la mejor de todos los tiempos. La primera galáctica. La que cambió el fútbol femenino. Ella aparece en el puesto 27. Pero junto a ella aparece el nombre de otra jugadora: la británica Kelly Smith (43). La inglesa tuvo que emigrar a EEUU para regresar a Inglaterra y hacer historia.

Top 50

1. Viv Anderson

2. José Andrade

3. Osvaldo Ardiles

4. Franco Baresi

5. Franz Beckenbauer

6. David Beckham

7. George Best

8. Jean-Marc Bosman

9. Eric Cantona

10. Amadeo Carrizo

11. John Charles

12. Johan Cruyff

13. Alfredo Di Stéfano

14. Eusebio

15. Giacinto Facchetti

16. Rio Ferdinand

17. Trevor Francis

18. Garrincha

19. Gyula Grosics

20. Mia Hamm

21. Thierry Henry

22. Nandor Hidegkuti

23. Andrés Iniesta

24. Philipp Lahm

25. Claude Makélélé

26. Diego Armando Maradona

27. Marta

28. Stanley Matthews

29. Bill McCracken

30. Lionel Messi

31. Thomas Müller

32. Hidetoshi Nakata

33. Manuel Neuer

34. Neymar

35. Antonin Panenka

36. Pelé

37. Andrea Pirlo

38. Ronaldinho

39. Cristiano Ronaldo

40. Ronaldo

41. Nilton Santos

42. Matthias Sindelar

43. Kelly Smith

44. Francesco Totti

45. Jamie Vardy

46. Carlos Volante

47. George Weah

48. Ian Wright

49. Lev Yashin

50. Zinedine Zidane

