La nueva vida de Eriksen: fichaje por el Brentford, un desfibrilador y la sombra de una tragedia

Christian Eriksen está consiguiendo algo que parecía imposible. Después haber visto cara a cara a la muerte hace solo siete meses, el jugador danés se propuso no dejar el fútbol y retomar, cuando fuera posible, su carrera profesional. Algo que para muchos es un riesgo, pero que para él era casi una cuestión de vida.

Si encontraba las garantías médicas suficientes, estaba decidido a no dar por finalizada su carrera y eso es lo que ha hecho. Después de tener que salir de Italia ha decidido ponerse en el mercado como agente libre para poder buscar un equipo que le diese una nueva oportunidad, una segunda vida.

Así es como le llegó la oferta del Brentford para llegar a la Premier League. Todavía no ha vuelto a jugar un partido de fútbol, pero espera no tardar mucho en hacerlo. De momento, ya se puede unir al resto de sus compañeros para empezar a trabajar en grupo e ir perfilando su forma física de cara a lo que será su debut después de dar un susto al mundo del deporte en la pasada Eurocopa, cuando sufrió un desvanecimiento que casi le cuesta la vida.

Christian Eriksen abandona el terreno de juego en camilla, pero consciente REUTERS

Segunda oportunidad de Eriksen

El 12 de junio del 2021 fue uno de los días más complicados en la historia del fútbol y en particular en la historia de las Eurocopas. Dinamarca y Finlandia se medían en un partido vital para los intereses de ambos equipos. Y en el minuto 42, tras un saque de banda de los daneses, el mundo se paralizaba al ver caer a Christian Eriksen. Un desplome abrupto, sin opción a dar marcha atrás. Un desvanecimiento escalofriante que hacía rememorar pasajes del pasado de lo más funestos.

Rápidamente sus compañeros corrieron a ayudarle, especialmente Simon Kjaer, uno de los héroes de aquella tarde. Y acto seguido los cuerpos médicos presentes en el estadio. Gracias a la rápida intervención de todos los presentes y a la existencia de un desfibrilador en el estadio, se pudo salvar la vida del jugador que fue trasladado a un hospital. El partido, en uno de los mayores fallos en la historia de la UEFA, se reanudó y terminó con victoria para Finlandia.

Eriksen empezó su recuperación con la mente puesta en volver a jugar al fútbol. Dada su situación, tuvo que salir del Inter de Milán, ya que las normas de la Serie A y de la federación italiana le impedían jugar en sus competiciones por seguridad. El club neroazzurri le dio la carta de libertad y Eriksen comenzó a entrenar por su cuenta en su país. De la mano de un preparador personal, intentó volver a recuperar la forma y empezó a tocar balón después de meses completamente parado para después pasar a entrenarse con el filial del Ajax durante un tiempo.

Hasta que en las últimas horas de este mercado de fichajes de invierno ha visto la luz. El Brentford se ha lanzado a por su fichaje en lo que será su regreso a la Premier League, donde se ganó un nombre gracias a su gran rendimiento en el Tottenham. El equipo del también danés Thomas Frank, quien fuera su entrenador en las categorías inferiores de la selección, considera que puede ser un buen fichaje en el aspecto deportivo, pero también en lo personal, ya que la lucha que ha mantenido Christian Eriksen le convierte en todo un ejemplo.

Matthew Benham se ha convertido en una de las personas claves en su retorno al fútbol. Este empresario es dueño también del Midtjylland y ha convertido el club inglés en una pequeña Dinamarca. Además del técnico, hasta ocho jugadores compatriotas de Eriksen poblan un vestuario en el que se sentirá más que arropado. Eso y su fútbol ofensivo crean el cóctel ideal para su retorno. Tras pasar unos exhaustivos exámenes médicos, seguramente los más completos que se hayan llevado a cabo en la entidad en su historia, Eriksen ha podido firmar su nuevo contrato para regresar al fútbol profesional.

Christian Eriksen, durante un entrenamiento reciente con el Ajax. Ajax

Así es el DAI

Christian Eriksen vuelve al fútbol, pero no lo hace solo. El centrocampista danés ha tenido que pasar por una serie de procesos médicos muy complejos para llegar a poder firmar su nuevo contrato con el Brentford. Además, su vida y su carrera no solo dependen de sus piernas, si no también de una pequeña máquina que le ha devuelto la posibilidad de jugar al fútbol, aunque no sin riesgos.

Se trata de un sistema conocido como DAI, un desfibrilador automático implantable que lleva integrado en su cuerpo para controlar en todo momento su ritmo cardíaco. Este aparato se le implantó el 18 de junio del 2021, es decir, seis días después de su desagradable colapso. Este es su motor para hacer una vida normal y, además, intentar volver al fútbol. Sin embargo, también supone un hándicap, ya que en muchos países no se permite jugar con este tipo de sistemas porque se considera un riesgo. Entre ellos Italia.

Este aparato que Eriksen lleva incorporado se encarga de controlar su ritmo cardíaco actuando automáticamente cuando detecta una arritmia maligna. Esta acción puede ser mediante una pequeña estimulación que aumente el ritmo y controle la situación o, en casos más graves, con una descarga eléctrica. Generalmente para recuperar al individuo de lo que podría ser una muerte súbita.

El DAI se encuentra implantado por debajo de la piel y es un sistema muy útil en la lucha contra las muertes súbitas, trance que Eriksen esquivó de milagro. Se compone de un sensor que se sitúa junto al esternón, al lado del corazón, y un generador de pulsos formado por una batería, un transformador y un condensador colocados en un hueco intercostal. Ambos están unidos por un cable. Un equipo de cardiología se encarga de programar su funcionamiento para saber en qué momentos y con qué respuestas debe actuar.

El DAI que Eriksen lleva puesto es subcutáneo, un sistema que no puede utilizarse como un marcapasos tradicional, pero que es el menos agresivo y el más fácil de manipular en caso de que sea necesario. El hecho de que no toque ninguna vena le hace ideal para un deportista. Aunque también se reduce a la mitad la duración de sus baterías, que suele ser de unos cinco años. Además, el centrocampista danés, con su historial, necesita de su utilización para poder llevar una vida normal con alta seguridad de no volver a verse en una situación tan complicada como la vivida en la pasada Eurocopa.

Un DAI (desfibrilador automático implantable) en una radiografía Cirugía Cardiovascular Sevilla

La sombra de la tragedia

A pesar de que los médicos le han augurado una larga carrera a Christian Eriksen y de que ha encontrado una liga que es permisiva con la utilización del DAI, pensar en una segunda tragedia es inevitable. El miedo a volver a revivir aquello o a presenciar de nuevo una muerte súbita en un partido o en un entrenamiento es real, como ya le sucedió a otros futbolistas.

Recientemente se ha vivido el caso del 'Kun' Agüero que, sin protagonizar un episodio tan dramático como el de Christian Eriksen, sí ha tenido que dejar el fútbol por una dolencia cardíaca, aunque de diferente tipo. Por eso, lo más importante en estos casos es analizar cada situación de manera individualizada. La enfermedad, las características de la persona y su respuesta a un esfuerzo son fundamentales para decidir si alguien puede seguir jugando o no.

Eriksen de momento lo va a hacer, pero el mundo del fútbol y del deporte cruzan los dedos para que todo salga bien y para que no tenga que volver a sufrir un episodio como el sufrido el pasado mes de junio. O incluso peor. Algunos de los miedos más frecuentes en este tipo de situaciones son los contactos, los golpes o incluso los pelotazos, ya que se corre el riesgo de que puedan perjudicar al dispositivo, aunque no debería ser así ya que están preparados para ser resistentes.

Es importante tener cuidado, pero también lo es a la hora de hacer ejercicios en el tren superior, ya que el desarrollo de la musculatura del pectoral podría afectar a su colocación, especialmente del cable. Por tener cuidado, Eriksen deberá tenerlo incluso si sufre una lesión, ya que los aparatos utilizados en las resonancias magnéticas generan interferencias con el DAI. Así será la nueva vida de Christian, feliz en el Brentford más danés, pero con la sombra de la tragedia.

[Más información: Christian Eriksen regresa a Inglaterra para jugar al fútbol seis meses después de su paro cardíaco]

Sigue los temas que te interesan