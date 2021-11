Las arritmias, el fútbol y el caso del Kun Agüero: entre la retirada y el peligro de seguir jugando

Parecía una jugada aislada en la que 'Kun' Agüero solo había perdido el aliento, pero el jugador argentino se encontró con una dolencia inesperada después de pasar por el hospital. El jugador argentino del Barça sintió un fuerte dolor torácico en el choque contra el Alavés que le obligó a pedir parar el partido para ser atendido por los servicios médicos del club. Finalmente, el diagnóstico fue una arritmia que puede marcar su carrera deportiva.

Sergio ya sufrió una arritmia cuando era joven, a los 12 años, y estos problemas cardíacos han vuelto a surgir. Se trata de una alteración del pulso que, en función del origen, puede afectar de una manera u otra a su futuro como futbolista. De joven lo superó y pudo seguir adelante con una trayectoria que hasta ahora ha sido muy prolífica. Ahora, el entorno del jugador y el propio futbolista se muestran tranquilos ante lo sucedido.

No era nuevo en los últimos días, ya que la semana pasada también se había mostrado indispuesto; pero no le dieron importancia. La arritmia cardíaca son problemas en el ritmo cardíaco, que ocurren cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos cardíacos no funcionan correctamente, lo que hace que el corazón lata de forma rápido, demasiado lento o de una manera irregular. Así lo describe la Fundación Española del Corazón.

El momento en el que 'Kun' Agüero está siendo atendido en el Camp Nou EFE

El mundo del fútbol, como el 'Kun' ya se ha enfrentado a estos problemas cardiacos obligando a algunos jugadores a una retirada prematura. En algunos casos ha sido demasiado tarde, enfrentándose a uno de los posibles síntomas que tienen estas arritmias agravándose hasta el punto de convertirse en un paro cardíaco. Es por lo que en las últimas horas se ha sometido a tantas pruebas y han tomado todo tipo de precauciones con el argentino.

El pasado

Los casos de muertes como las de Foe, Feher, Puerta o Tioté ponen en alerta a los servicios médicos cuando se encuentran una situación así. En algunos casos fue durante un partido, en otros durante un entrenamiento o incluso mientras no hacían ninguna actividad física, pero todos ellos se enfrentaron a un episodio de arritmia. El fantasma de la muerte súbita ha teñido de negro el deporte y también han hecho que se intensifiquen los controles.

En el recuerdo también está Abdelhak Nouri, el joven jugador del Ajax que sobrevivió a un desvanecimiento y que pudo despertar del coma hace un año. Eso sí, los daños en el cerebro fueron muy severos; ahora solo reacciona a estímulos y no puede valerse por sí mismo. Con mejor suerte contó Rubén De la Red. El español sufrió un síncope cardíaco durante un Real Unión - Real Madrid de Copa del Rey. Sobrevivió y fue campeón de Europa con España, pero los médicos le aconsejaron unos meses después la retirada.

Así llegaba la camilla para atender a Christian Eriksen Reuters

Este mismo verano el mundo del fútbol quedaba congelado cuando Christian Eriksen se desvanecía durante la Eurocopa. Por suerte pudo sobrevivir con ayuda de un desfibrilador que controla otras posibles arritmias y quizás pueda volver a jugar al fútbol. Está siendo un hándicap para seguir con su carrera y es que en Italia no se está permitido que sea profesional en esta situación. Sigue enrolado en el Inter de Milán por ahora con la ilusión de regresar a las canchas.

El futuro

La realidad es que una arritmia maligna no habría permitido al 'Kun' irse por su propio pie del campo. Todas las señales que llegan desde el hospital, así como lo que sucedió en el momento en el que tuvo que retirarse del Camp Nou, son alentadoras. Las pruebas a las que se ha sometido no han evidenciado problemas cardíacos graves, pero sí hay algún riesgo de que esas arritmias vuelvan a reproducirse y por eso tendrá que estar tres meses fuera.

En estas últimas horas, los servicios médicos del Hospital de Barcelona también han recabado el historial médico del jugador. Es una cuestión muy importante para vislumbrar si arritmias como la del sábado pueden volverse habituales. En ocasiones estas variaciones en el ritmo cardíaco no presentan síntomas visibles y la posibilidad de que esa arritmia sea maligna existe. La precaución es la mejor compañera en estos casos.

A pesar de haberse enfrentado a estas situaciones, Agüero está preocupado. La sensación que tuvo el sábado no la había vivido antes y no quiere volver a vivirla. El jugador no va a regresar sin tener la certeza de que su vida no corre riesgo. Su paso por el Barça está siendo un suplicio después de la lesión en uno de los tendones de su gemelo de la pierna derecha. Aún así, quiere volver y buscar revertir la situación de un club que tampoco pasa por su mejor momento de salud.

