Así será la vida de Agüero tras su arritmia: "No podrá hacer nada de deporte en los próximos tres meses"

Después del episodio vivido este sábado, 'Kun' Agüero ya sabe que tendrá que estar los tres próximos meses alejado de los campos de futbol. El jugador argentino del Barça sintió un fuerte dolor torácico en el choque contra el Alavés que le obligó a pedir parar el partido para ser atendido por los servicios médicos del club. Finalmente, el diagnóstico fue una arritmia que puede marcar su carrera deportiva. De hecho, todavía no es seguro que vuelva a poder jugar.

Los pronósticos fueron positivos porque se corroboró que se trató de una arritmia benigna, pero para tener la certeza de que su ritmo cardiaco no vuelva a alterarse necesitará este parón. Se trata de una situación excepcional, a la que el jugador se tendrá que acostumbrar ya que su vida seguirá siendo normal, pero sin el ejercicio físico al que se somete regularmente. Agüero estaba tranquilo, pero a la vez tenso por cómo va a ser este tiempo.

Ahora tendrá que empezar una nueva vida en la que no podrá hacer ejercicios de alta intensidad. Directamente, la recomendación que le harán es que no haga absolutamente nada de entrenamientos, tal y como confiesa a EL ESPAÑOL el médico y vicepresidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, Juan Carlos González. A este profesional se ha dirigido este periódico para conocer cómo será esa vida que llevará el argentino.

Momento en que el Kun Agüero es atendido durante el partido contra el Alavés. EFE

Si todo este proceso sale de forma satisfactoria, Agüero no tendrá ningún problema para regresar al fútbol profesional. Todo está supeditado a la evolución médica que presente durante el constante control que llevará a partir de ahora. Por suerte la situación a la que se enfrenta no hace peligrar su vida, que es lo más importante. Ahora tendrá que trabajar para poder continuar con su experiencia en el Barça que, por ahora, no ha podido tener más trabas.

El proceso

Las últimas horas de Agüero han sido de lo más ajetreadas en cuanto al número de pruebas y de información que ha ido gestionando con respecto a lo sucedido el sábado en el Camp Nou.

"El procedimiento es hacer de entrada una valoración por cardiología con auscultación, un electrocardiograma y una analítica para valorar que no exista un trastorno metabólico y en algunos casos un ecocardiograma. Una vez realizadas se intenta revertir la arrítmia si aún persiste con medicación normalmente. Después más programado se realizan pruebas más sofisticadas", explica el doctor González.

Al frente de toda esta operación estaba toda una eminencia en los problemas cardíacos. A Josep Brugada le presenta el vicepresidente de AEMEF como "uno de los cardiólogos más importantes de Europa" y no es para menos; su apellido da nombre a un tipo de arritmia: el síndrome de Brugada. Su especialidad son estas disfunciones y la de Agüero la diagnosticó inmediatamente.

'Kun' Agüero se retira del campo en el Camp Nou AFP7 / Europa Press

Aunque el parte médico del FC Barcelona no lo concrete, González nos revela un poco más afondo de qué tipo de arritmia se trata: "Probablemente fuera una arritmia ventricular que debe ser estudiada para determinar su causa". Por suerte, no fue de las malignas, que podrían haber derivado en un episodio peor.

Porque en el momento en el que se supo que Agüero había sufrido un problema cardíaco, todo el mundo revivió uno de los episodios más terroríficos que se vieron este verano durante la Eurocopa: cuando se paró el corazón de Christian Eriksen.

"La causa de base de momento no sabemos si es la misma, sólo decir que la evolución de una arrítmia en algunos casos puede ocasionar un paro cardiaco. En este sentido, el episodio del Kun ha debutado con un mareo y malestar mientras que en el caso de Eriksen debutó con una parada cardiaca. Esa diferencia puede ser bien porqué la causa de base de la arrítmia es diferente y por tanto, más benigna o bien por suerte", argumenta el doctor González.

El futuro

Ahora lo más importante es que el corazón de Agüero no sufra una nueva arritmia para que ese factor de suerte no sea necesario. "Los episodios suelen repetirse si no se corrige la causa que los provoca", esgrime el vicepresidente de AEMEF. Esta cuestión invita a pensar que Agüero haya sido sometido ya a una ablación para acabar con el foco del problema: "Creo al interpretar el comunicado médico que es muy posible que ya se la hayan realizado".

A partir de ahora lo que le espera en estos tres meses es "control médico y seguimiento evolutivo con pruebas". La realidad es que "no existe un pronóstico claro" para decir si un jugador que sufre una ablación debe volver a jugar o no y todo depende de "la evolución médica" que entiendan los especialistas, tal y como explica a EL ESPAÑOL Juan Carlos González. El Barça ha dado un plazo de tres meses, pero podría ser más o menos.

La vida de Agüero en estos tres meses será en principio normal, con controles médicos y sin hacer deporte Juan Carlos González, vicepresidente de AEMEF

Agüero no va a hacer ejercicio físico en el tiempo estipulado. A la pregunta sobre cómo va a ser la vida del 'Kun' durante este tiempo, el doctor González es muy concreto: "En principio normal, con controles médicos y sin hacer deporte". En estos tres meses, a priori, le recomendarán que no se someta a ninguna carga. Sería después de este tiempo marcado cuando podría volver a entrenar con el Barça.

"Dependerá de la evolución, ausencia de síntomas y evolución de los controles", especifica el vicepresidente de AEMEF. En este tiempo, por ejemplo, también tendrá que controlar la alimentación: "De entrada indicarán seguramente una dieta baja en sal". Todo mientras se suceden más controles y pruebas para conocer cómo progresa la recuperación.

Evitar otra arritmia

Al final la gran pregunta es saber cuáles son las posibilidades de que Agüero pueda volver a sufrir una arritmia de este tipo. Tras la ablación, las posibilidades son extremadamente bajas. En cualquier caso, el doctor González no se atreve a asegurar que estos episodios desaparecerán de la vida del 'Kun'.

"Hoy no podemos contestar esta pregunta de forma contundente, es posible que sea improbable una vez tratado que se repita pero depende de su evolución médica que si fuera desfavorable precisaría otros tratamientos como la implantación de un DAI", explica. Ese es el mismo dispositivo que lleva en su cuerpo ya Eriksen para poder volver a tener una vida normal.

Ese será el primer objetivo de Agüero y por ese motivo parará tanto tiempo. El argentino ha hecho revivir los fantasmas de los problemas cardíacos en los futbolistas. Por suerte, en este momento está compartiendo de nuevo su vida con los suyos. Ahora tendrá que trabajar para también volver a pisar un campo de fútbol después de dejar una impronta y un legado increíble.

[Más información: Las arritmias, el fútbol y el caso del Kun Agüero: entre la retirada y el peligro de seguir jugando]

Sigue los temas que te interesan