Reunión entre Dana White y Khabib: los detalles de la cumbre que marca el futuro de las MMA

Khabib Nurmagomédov y Dana White se van a reunir en Las Vegas en el mes de febrero. Con motivo del nacimiento de Eagle FC, el excampeón del mundo de la Ultimate Fighting Championship (UFC) quiere pedirle consejo al presidente de la compañía estrella de las artes marciales mixtas (MMA).

El pasado viernes tuvo lugar el primer evento de la Eagle FC. Un pequeño, pero a la vez gran paso para Khabib. En el octágono fue el rey. Otra cosa es el mundo de los negocios. Y ahí es donde entra en juego la figura de Dana White, con quien va a mantener una cumbre este mismo mes de febrero.

Así lo ha reconocido el propio Khabib Nurmagomédov: "Tiene razón Dana White. Voy a tener una reunión el próximo mes en Las Vegas con él. Voy a hablar mucho con él sobre todo este tipo de cosas. Apenas estoy empezando. ¿Cuántos años tiene de experiencia? Es el mejor del juego y es un gran honor para mí aprender de él".

El propio Dana White ya habló anteriormente sobre el proyecto del excampeón ruso: "No he hablado con Khabib sobre su promoción en absoluto". "Él va a descubrir lo que es estar en el otro lado. No es tan divertido como parece. Él va a aprender. Si no lo sabe, lo va a saber. Si me llama y quiere un consejo, le daría absolutamente un consejo", continuó el presidente de la UFC.

Dana White entonces aseguró que temía que 'The Eagle' tuviese que "aprender por las malas". Pero parece que Khabib quiere hacerlo por las buenas. Al menos eso es lo que se desprende de este último movimiento para reunirse con el que fuera su presidente hasta hace no tanto.

Khabib va con todo

El de Sil'di pretende llevar a Eagle FC a lo más alto dentro de las MMA. Incluso se ha atrevido a lanzar una advertencia a compañías como la UFC o Bellator: "Creo que para las grandes organizaciones como UFC, Bellator, deben tener cuidado con los luchadores porque Eagle FC está aquí. Si no tratan bien a los peleadores, Eagle FC está aquí".

"Por supuesto, estamos tratando de fichar buenos atletas, grandes atletas con buenos nombres. Al mismo tiempo, también estamos trabajando con una generación joven. Y solo quiero decir que tengan cuidado", afirmó Khabib ante los medios de comunicación.

Fichajes buenos... y también mediáticos. De ahí que haya comenzado un 'coqueteo' con Jake Paul. El famoso youtuber y boxeador recibió la oferta de Bellator. Eagle FC no se ha quedado atrás y ha picado un poco. Lo hizo el propio Khabib a través de las redes sociales.

"Las puertas del Eagle Fight Club están siempre abiertas para ti y tu equipo", le dijo Khabib a 'The Problem Child'. Recogió el guante de inmediato Jake Paul. El estadounidense lanzó un órdago al ahora mandamás de la nueva compañía de artes marciales mixtas: "De acuerdo. Pero solo si peleo contra ti primero".

Por el momento, la cosa se ha quedado ahí. Khabib dijo cuando se retiró que no iba a volver a subirse al octágono. Lo hizo por la muerte de su padre a causa de la Covid-19. Desde entonces, se ha mantenido en su posición pese a las suculentas ofertas que Dana White le puso sobre la mesa.

Ahora Jake Paul intenta conseguir lo que no pudo Dana White. Algo que de lograr sería una gran venganza personal. Pero también está el factor Khabib Nurmagomédov. De regresar a la jaula, incumpliría su promesa y traicionaría a Dana White. Pero también daría un gran empujón a Eagle FC.

