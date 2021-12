Khabib estrena Eagle FC a la sombra de la UFC: jaque a Bellator en las MMA

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) continúa adelante y el 2022 se presenta con importantes emociones. Desde el regreso a la Ultimate Fighting Championship (UFC) de Conor McGregor, después de caer lesionado frente a Dustin Poirier, al asalto al Top 10 del español Ilia Topuria.

En medio de nombres y más nombres, del pasado, presente y futuro, Khabib Nurmagomédov continúa siendo un personaje a tener muy en cuenta dentro de las MMA. No importa que se retirase en 2020 y que fuese ya en 2021 cuando confirmase que no volvería al octágono para pelear después de morir su padre por Covid-19.

Khabib ahora está en otras cosas. Ha cambiado la jaula por los despachos y es que, de su mano, ha nacido Eagle FC. Una plataforma de combates que nace para posicionarse entre las empresas más relevantes de las MMA y ya hay una voz autorizada que la ve lista para asaltar el podio del 'mundillo'.

Eagle FC

Será el próximo 28 de enero cuando Eagle FC tenga su primer evento. "En este momento, apenas estamos comenzando. El año que viene vamos a tener un gran espectáculo en esta arena a finales de enero y estoy muy emocionado. Hace un año me convertí en propietario de Eagle FC", dijo Khabib en su presentación.

"Compro esta promoción hace exactamente un año en diciembre de 2020. Ahora mismo, después de un año, hacemos 43 espectáculos en todo el mundo. El número 44 llegará a fines de enero del próximo año", continuó 'The Eagle' en la rueda de prensa concedida desde el FLX Arena para hablar del proyecto.

"Solo quiero cambiar un par de cosas. Una de las cosas principales es que quiero que Eagle FC se convierta en una promoción global. Por eso abrimos aquí en Miami. Esta promoción no solo de Rusia, vamos a hacer eventos, todavía vamos a hacer eventos en todo el mundo, pero la casa principal va a estar aquí en Miami. Esa fue una gran parte de esta decisión. Estoy muy agradecido de que Eagle FC esté dispuesto a hacer una división de 165 libras", explicó.

Opinión de Dana White

Kevin Lee, ex de la UFC, es uno de los que confía en el potencial de Eagle FC: "Es demasiado pronto para darse cuenta. Lo único que puedo notar es que tiene una gran ventaja y mucho espacio para el crecimiento y mucho potencial. Absolutamente puede apoderarse del segundo puesto de Bellator. Absolutamente".

"Tiene el potencial de apoderarse de todos los demás", continuó Kevin Lee. Y de la opinión del luchador a la de Dana White: "No he hablado con Khabib sobre su promoción en absoluto. Va a descubrir cómo es estar del otro lado. No es tan divertido como parece".

Dana White, presidente de la UFC Reuters

"Va a aprender. Si no lo sabe, lo sabrá", agregó el presidente de la UFC. Además, Dana White le quiso tender la mano pese a ser ahora 'competencia': "Si me llama y quiere un consejo, definitivamente le daría un consejo. Pero creo que va a aprender por las malas". A la espera de saber qué pasará con el pronóstico del empresario, lo que nadie duda es que Eagle FC ha provocado un revuelo en las MMA y todo gracias a la figura de Khabib Nurmagomédov.

