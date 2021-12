Conor McGregor golpea a Khabib: "Fue bueno, pero no genial"

Hablar de rivalidades dentro del deporte significa hacerlo también de la que han protagonizado durante años Conor McGregor y Khabib Nurmagomédov en la Ultimate Fighting Championship (UFC). Los dos luchadores de artes marciales mixtas (MMA) tan solo se vieron las caras una vez en el octágono, pero aquel combate pasó a ser histórico por todo lo que sucedió.

La victoria fue para 'The Eagle', pero fue lo que pasó después lo que hizo tambalear hasta los cimientos de la UFC. Espectáculo esperpéntico de los luchadores y también de sus equipos, borrando cualquier rastro de deportividad en la jaula con una tangana que ya es historia del deporte.

Uno y otro han seguido mostrando su enemistad por las redes sociales y en entrevistas y, precisamente, ha sido 'The Notorius' el último en cargar contra Khabib. El irlandés ha infravalorado el legado de su gran enemigo al asegurar que fue un buen luchador, pero que en ningún caso fue "genial".

Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor, separados por Dana White en el pesaje previo al UFC 229 Stephen R. Sylvanie USA TODAY Sports

"Fue un buen peleador durante esas pocas semanas, jajaja. Sin embargo, retirarse te saca de todas las listas. Fue bueno pero no genial, tiene baja tasa de KO. Se jubiló anticipadamente", ha asegurado Conor McGregor durante un debate en Twitter con William Harris, cineasta aficionado a las MMA.

¿Tiene razón McGregor?

Khabib Nurmagomédov se retiró el pasado 24 de octubre de 2020 después de su victoria frente a Justin Gaethje. En 29-0 dejó su marca y desde entonces se especuló mucho con su posible regreso a la UFC. Pero no, el ruso dejó claro que no iba a volver a pelear, al menos hasta que su madre le dijese que no le importaba que lo hiciese nuevamente.

Esto parece que, por el momento, es algo que está lejos de que suceda. El de Sil'di prometió a su madre que esta sería su última pelea tras el fallecimiento de su padre: "Le prometí a mi madre que esta iba a ser mi última pelea. La semana que viene podrán decir que he ganado 29 combates, que soy el mejor de la historia en mi peso, el número uno del mundo en la libra por libra porque lo merezco".

"No hay forma de que vuelva sin mi padre", aseguró entonces un Khabib que ha mantenido su palabra pese a las suculentas ofertas que le han puesto sobre la mesa. Una retirada a todas luces prematura que da en parte la razón a McGregor. Otra cosa es el debate sobre si 'The Eagle' es o no el mejor luchador de MMA de todos los tiempos.

