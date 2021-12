Conor McGregor la lía por la Covid-19: "Forzar a la gente a vacunarse es un crimen de guerra"

Conor McGregor sigue en medio de su proceso de recuperación, después de la fractura que sufrió en la pierna durante el combate ante Dustin Poirier. Pero eso no impide que siga siendo un gran foco de noticias por sus declaraciones o publicaciones en las diferentes redes sociales.

En especial es en Twitter donde 'The Notorius' suele no tener pelos en la lengua. Aunque bien es cierto que también es muy dado a borrar sus mensajes más polémicos. Y esto es lo que ha sucedido ahora con una opinión que publicó un tuit sobre la vacuna de la Covid-19.

El luchador irlandés de la Ultimate Fighting Championship (UFC) se mostró contrario a la obligación de vacunarse: "Obligar a alguien a inyectarse algo en su cuerpo que no desea es terriblemente incorrecto. No estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de no tener elección. Dios bendiga a los que piensan de otra manera".

"¿Crees que forzar a la gente a inyectarse algo en su cuerpo no es un crimen?", preguntó McGregor. "La gente debe tener derecho a elegir. Está en camino un intento de obligar a la gente a vacunarse por parte de la Unión Europea. No puedo estar de acuerdo con eso, pero sé que nuestros perritos falderos en el poder harán lo que les digan. Es momento de que Irlanda abandone la Unión Europea. Forzar a la gente a vacunarse es un crimen de guerra", agregó el excampeón del mundo.

Posición polémica

No es la primera vez que Conor McGregor da su opinión sobre la vacuna contra el coronavirus y que luego borra su mensaje. Ya el pasado mes de noviembre se mostró en la misma línea: "Las vacunas no han funcionado para detener esto en absoluto. Más vacunados que nunca. Más casos que nunca. Revaluad por completo. Dejen de aceptar limosnas".

