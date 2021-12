Conor McGregor contra Khabib Nurmagomédov: la batalla por conquistar el dinero de la UFC

A lo largo de la historia se han dado grandes rivalidades en el mundo del deporte. De Cristiano Ronaldo y Leo Messi a Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, pasando por la de Muhammad Ali y Joe Frazier. Fútbol, tenis o boxeo, pero también en las artes marciales mixtas (MMA) nadie olvidará el eterno duelo entre Khabib Nurmagomédov y Conor McGregor.

Ambos serán recordados por ser dos de los mejores luchadores en las MMA y, sobre todo, por haberse encumbrado como dos de los máximos exponentes de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Eso sí, en el octágono, el que salió como gran vencedor fue Khabib, quien logró derrotar a McGregor para mantener el invicto y también el título de campeón del peso ligero de la empresa estrella de las artes marciales mixtas.

Nunca se produjo la revancha entre ellos, aunque 'The Notorius' sí que la buscó. Pero Khabib dio por cerrada su historia con el irlandés, al menos en lo que se refiere a su pelea dentro de la jaula. Fuera de ella es otra historia y es que Nurmagomédov nunca se ha olvidado de su 'archienemigo', a quien ha atacado con dureza cada vez que ha salido derrotado.

McGregor no se ha quedado callado. Y es que si por algo destaca Conor es por no tener pelos en la lengua y por atacar igual a Khabib como a Poirier o a quien se le ponga por delante. Aunque lo suyo es otra cosa. Porque nadie se olvida del espectáculo bochornoso que se vivió después de la pelea entre ambos en el UFC 229. Pero esto no va de su balance en el octágono o de los ataques verbales que se han dedicado, sino de sus fortunas.

Victoria de McGregor

El talento de Conor McGregor tal vez no iguala al de 'The Eagle', pero si en algo el irlandés ha demostrado ser un auténtico maestro para las siguientes generaciones de la UFC es en el factor mediático, así como en el de emprendedor. Una auténtica máquina de hacer dinero.

Incluso en sus batallas dentro del octágono gana McGregor. 'The Notorius' ha ganado alrededor de 25 millones de dólares por sus combates, mientras que Khabib, pese a haber dejado su marca en 29-0 en la UFC, sus ganancias ascienden 'tan solo' a 15 'kilos'. Y esto es solo el principio.

El ruso ha sabido invertir después de retirarse. Compró una firma de gimnasios de MMA y también abrió una escuela de fútbol en África. Pero su patrimonio se queda en unos jugosos 40 millones de dólares. Eso sí, el de McGregor llega a los 200, tal y como reflejó la revista Forbes y gran parte de culpa la tiene su marca de whiskey Proper No. Twelve.

Conor es el cofundador de la compañía Eire Born Spirits y, además, también dispone de dos pubs. A eso se suman sus contratos con diferentes marcas, pero también con su propia casa de medios, de ropa masculina y de programa de entrenamiento. Porque si algo ha demostrado McGregor es que tiene buen olfato para pelear, pero también en los negocios.

