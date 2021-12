Óscar de la Hoya reta a Floyd Mayweather: "Es el combate de boxeo más grande que puede haber"

Óscar de la Hoya (48 años, Estados Unidos) se prepara para su regreso al cuadrilátero, como antes han hecho otras leyendas del boxeo. Precisamente, su objetivo es enfrentarse a un Floyd Mayweather que se volvió a subir al ring en este 2021 para pelear con el mediático youtuber Logan Paul.

Este combate tuvo una repercusión negativa, al no verse al mejor 'Money', aunque el estadounidense señaló en TMZ que hizo lo mejor para el espectáculo: "Para mí, es una situación en la que todos ganan, pero estoy en una situación sin salida porque si lo noqueo rápido en el primer asalto, van a decir: 'Ah, esto no valió la pena'".

Lo cierto es que Mayweather ha recibido varias propuestas. La más significativa la que le llegó por parte de un Manny Pacquiao que ahora se ha centrado en su candidatura a la presidencia de Filipinas. Y de campeón a campeón porque es Óscar de la Hoya el que quiere enfrentarse al invicto Floyd.

Lo que frenó la Covid

Óscar de la Hoya no ha pasado en los últimos meses por su mejor momento. La Covid-19 le dejó muy tocado, pero eso es algo que quiere dejar atrás. Y así se lo ha confesado al portal TMZ Sports: "Personalmente, en este momento no estoy motivado por la Covid. En realidad, estaba en muy buena forma y luego el coronavirus me golpeó así que mi moral en este momento está un poco baja en lo que respecta a subirme a un ring a pelear".

Óscar de la Hoya, ingresado en el hospital tras dar positivo por Covid-19

El excampeón del mundo llegó a tener que ser ingresado por el coronavirus y esto ocurrió días antes de su duelo ante Victor Belfort, luchador de artes marciales mixtas (MMA). "A pesar de estar completamente vacunado, contraje Covid y no voy a poder pelear el próximo fin de semana", explicó entonces el mexicano-estadounidense.

"Prepararme para este regreso ha sido todo para mí durante los últimos meses y quiero agradecer a todos por su tremendo apoyo. Actualmente estoy en el hospital recibiendo tratamiento y estoy seguro de que volveré al ring antes de que termine el año. Dios bendiga a todos y cuídense. Me siento mal, mal, no puedo respirar bien", añadió en su mensaje el exboxeador.

La pelea más deseada

Esto sucedió en septiembre y a punto de acabar 2021, todavía no se ha visto con las fuerzas suficientes para volver a luchar. Pero mira hacia el 2022 con un mayor optimismo. "Cuando llegue enero, estoy seguro de que volveré a entrenar. Comenzaré de nuevo y me prepararé mentalmente primero", confesó al portal norteamericano ya citado.

El promotor de la compañía Golden Boys Promotions señaló incluso una fecha para su vuelta al cuadrilátero: "Si quiero volver de nuevo, posiblemente será el 5 de mayo". "Golden Boy quiere volver y de la mejor manera", continuó De la Hoya, a quien le cuestionaron por quién puede ser su rival: "Quién sabe... podría ser Floyd Mayweather. Es probablemente la pelea más grande que podrías hacer hoy".

Óscar de la Hoya en una sesión de fotos EFE

El estadounidense, de origen mexicano, sabe lo que quiere el público. Sin Pacquiao en el horizonte, qué mejor que verle a él enfrentarse con Mayweather. Ambos ya se vieron las caras en el año 2007 en el MGM de Las Vegas. A ese combate, De la Hoya llegó como el campeón mundial superwelter del CMB. Precisamente, una pelea que tuvo lugar el 5 de mayo y que acabó pasando a la historia como una de las mejores noches para 'Money'.

El desenlace estuvo envuelto en la polémica. Con dos de los tres jueces dando la victoria a Floyd Mayweather. Pero el lío viene porque uno de ellos dio como ganador del último asalto a 'Money' y de haberse decantado como sus dos compañeros por Óscar de la Hoya, el resultado del combate hubiese sido de empate. Pero no fue así y el de Michigan se convirtió en el nuevo 'niño bonito' del boxeo.

Aquella pelea marcó un récord de millones y de pinchazos de PPV hasta entonces. Y esto es algo que ambas leyendas del boxeo saben. Por ello, De la Hoya quiere probar suerte y no escatima en dinero para convencer a un Mayweather al que lo que más le gusta es el dinero. 100 millones está dispuesto a ofrecerle para que dé el 'sí, quiero'. Toca esperar para saber si Floyd aceptará.

