Georges St-Pierre marca el camino a los luchadores de la UFC: de ganar 3.000 dólares a cobrar millones

El nombre de Georges St-Pierre es toda una institución dentro del mundo de las artes marciales mixtas (MMA). Considerado como uno de los grandes de la historia en los deportes de contacto y, en especial, en la UFC, el canadiense ha echado la vista atrás para recordar sus inicios en el octágono, pero también un momento puntual de su trayectoria en el que cambió todo y cómo ha conseguido la estabilidad una vez dejó de ser deportista de élite.

La UFC se ha convertido en un monstruo gigantesco que cada vez tiene más aficionados tras de sí. Pero su creciente protagonismo ha ido de la mano de las críticas. Tal y como suele pasar en muchos aspectos de la vida, cuando a alguien o algo va bien, hay un sector al que esto le molesta. Para la Ultimate Fighting Championship no es diferente.

Los haters de la UFC y, sobre todo, de Dana White han utilizado el argumento de que los luchadores de la empresa estrella de las MMA no cobran lo que deberían. Alejados de los millones por combate del boxeo, en la UFC hay un sueldo base que puede ir aumentando dependiendo de una serie de objetivos.

¿Realidad o mito?

Jake y Logan Paul, boxeadores de hoy y de siempre, así como incluso algunos luchadores de la propia UFC han criticado de manera pública que los deportistas de Dana White no cobren tanto como deberían. Sin embargo, Georges St-Pierre ha dado las claves para acabar con este mito.

Tras su homenaje en su ciudad natal, Saint-Isidore, 'GSP' ha explicado que "la UFC no te pagará justamente a menos que tú lo hagas posible". En declaraciones para Wealghsimple Magazine, ha revelado que en su debut contra Karo Parisyan le pagaron 3.000 dólares, una cantidad a la que se sumarían otros 3.000 dólares si conseguía la victoria. Y esto se remonta al año 2004, a la UFC 46.

En ese mismo 2004, el canadiense pudo pelear por el cinturón del peso wélter. Entonces cayó ante Matt Hughes y aun así se embolsó 9.000 dólares. Después de todo lo que se ha dicho y escrito, Georges St-Pierre hace que se vuelvan a sembrar las dudas sobre lo que realmente gana un luchador de la UFC.

"¿Leíste que gané 400,000 dólares por pelea? No. Hice mucho más que eso. Un montón más que eso. Millones. Cuando estaba en la cima de mi carrera, ganaba muchos millones de dólares", aseguró 'GSP'. La clave para ir aumentando la bolsa de ganancias es clara: encadenar victorias y todo ello respaldado con el impulso mediático, ya que esos millones de dólares llegan en parte por el porcentaje de la venta de taquilla y del PPV.

Órdago de 'GSP'

Para conseguir esto, Georges St-Pierre también tuvo que echar un pulso a Dana White: "Otras organizaciones querían tenerme como cabeza de cartel y UFC lo sabía. Entonces, como un farol de póquer, dijimos: 'No queremos volver a firmar antes de la pelea, sólo queremos terminar el contrato'. Corrimos un gran riesgo porque esto es como la bolsa de valores. Tus acciones puede subir si tienes éxito, pero también pueden bajar si pierdes. Pero eso es lo que decidimos hacer".

"Me arriesgué mucho y le dije a UFC que no iba a volver a firmar con ellos. Y luego, el día antes de mi pelea con Jon Fitch, UFC regresó con un contrato grande y loco porque no querían que me convirtiera en agente libre", afirmó el también actor de la factoría Marvel. "Tienes un porcentaje de la taquilla y del pago por visión, y es ahí donde está el dinero de verdad. Así es como los luchadores ganan dinero. Pero es necesario tener el poder de negociar esos términos", agregó.

Gestión de la fortuna

'GSP' ha reconocido que llegó a ganar 10 millones de dólares por pelear contra Michael Bisping y que con una cabeza bien amueblada se puede conseguir mucho: "Estoy muy sano y soy rico. Es muy raro encontrar a alguien que cuelgue los guantes y acabe en todo lo alto de esta manera". Al más puro estilo Michael Jordan, el canadiense se ha dedicado a invertir en mejorar su rendimiento.

"Mi ventana para ganar dinero luchando se habría cerrado antes si no hubiera invertido en mi carrera. Nunca hubiera tenido la carrera que tuve. Sabía que mi carrera iba a ser demasiado corta para gastar mi dinero en lujo", sentenció el mito de las artes marciales mixtas.

