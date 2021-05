Veto de Dana White a la pelea entre Óscar de la Hoya y Georges St-Pierre

El mundo de los deportes de contacto vive una nueva era. Del brillo de la UFC a los intentos del boxeo por recuperar su importancia y todo eso mientras los deportistas (y ex) de las distintas disciplinas buscan la manera de enfrentarse entre sí. El último caso lo protagonizan Óscar de la Hoya y Georges St-Pierre.

De la Hoya sorprendió hace unas semanas tras confirmarse que volvería a pelear. 48 años y más de 13 sin subirse al ring, pero con el deseo de seguir los pasos de otras leyendas del pugilismo que han vuelto pese a sus edades. Fue Ryan Kavanaugh, director ejecutivo Proxima Media, empresa matriz de Triller, el que adelantó en ESPN la noticia.

De inmediato se puso sobre la mesa el nombre de Conor McGregor como el posible rival de Óscar de la Hoya, pero después se ha sabido que el mexicano quería luchar contra Georges St-Pierre. La leyenda de las artes marciales mixtas (MMA) ya retirado ha sido tentado también en el pasado y mucho se habló de un posible duelo contra Khabib Nurmagomédov, antes de que el ruso dijese que no volvería a pelear.

Georges St-Pierre vs. Johny Hendricks, en un combate de la UFC Reuters

Sin embargo, este combate no se llegará a producir y todo por el veto de Dana White, presidente de la UFC. Así lo ha explicado el ya mencionado Ryan Kavanaugh: "Simplemente bloquearon (UFC y White) a Georges St-Pierre de pelear contra Óscar de la Hoya. Era un gran día de pago para GSP y tanto él como el sueño de Óscar era pelear entre sí".

Dana White no cede

Si hay una línea que ha seguido sin salirse ni un paso de ella Dana White, esa es la de mostrarse en contra de que las estrellas de la UFC peleen contra boxeadores, expúgiles o también contra youtubers como los hermanos Logan y Jake Paul. A estos dos se refirió recientemente el mandamás de la empresa estrellas de las MMA.

"Ni siquiera me preguntes por estos idiotas. Crees que me importa lo que piense Triller. Ni siquiera atiendo sus llamadas. Este idiota me llama todos los días", dijo al ser preguntado por hacer negocios con Triller. Es por esto por lo que Óscar de la Hoya no podrá cumplir el sueño de enfrentarse con GSP.

El boxeador Óscar de la Hoya Reuters

Georges St-Pierre, quien ha participado recientemente en la serie de Falcon and The Winter Soldier después de su pasó por la saga Marvel en una de las películas de Capitán América, ya no lucha en la UFC, pero sí que todavía tiene contrato con la empresa que preside Dana White, por lo que debía pedir la correspondiente autorización para enfrentarse a De la Hoya y se ha encontrado con un contundente 'no'. Eso sí, GSP quiere pelear, ya sea en la UFC o en el ring, durante este 2021.

[Más información: Georges St-Pierre, el 'Capitán América' que desafió a Khabib en su vuelta a la UFC]