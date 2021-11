Conor McGregor y los tres luchadores con los que puede pelear en su regreso a la UFC durante 2022

Conor McGregor no deja de ser noticia ni estando alejado del octágono. La Ultimate Fighting Championship (UFC) sigue sacando nuevas estrellas que ilusionan a los aficionados como pueden ser Ilia Topuria o Khamzat Chimaev, pero nadie puede olvidar al luchador irlandés, que continúa preparándose para su regreso en 2022.

Es el más mediático. La cara más emblemática de la UFC e incluso de las artes marciales mixtas (MMA). Con permiso de otros grandes de la historia como Georges St-Pierre o Khabib Nurmagomédov, Conor McGregor ha roto registros tanto dentro como fuera de la jaula.

Cuando volverá 'The Notorius' todavía es una incógnita, pero ya comienzan a sonar nombres. Y es que no es ningún secreto que el primer combate que lleve a cabo el irlandés tras superar su última lesión será todo un boom a nivel de seguimiento de prensa y aficionados, así como de pinchazos de PPV. Algo que provoca que desde Dustin Poirier a Michael Chandler, pasando por Max Holloway, se postulen como posibles rivales.

La venganza de Conor

La última vez que McGregor se subió al octágono fue el pasado mes de julio. Aquel día 11 se enfrentaba a Poirier en el cierre de la trilogía que había enfrentado a los dos luchadores del peso ligero de la UFC. Y el final del combate nadie lo hubiese esperado. Tan solo un asalto duró la pelea y todo porque Conor acabó roto.

McGregor, retirado en camilla por una fractura de tibia Reuters

Conor McGregor se rompió la pierna y Dustin Poirier fue proclamado ganador del combate por KO en la pelea estrella del UFC 264. No entendió la decisión el irlandés, quien arremetió contra 'The Diamond' al afirmar que podía "celebrar esta victoria ilegítima" lo que quisiera, pero que no hizo "nada".

'The Notorius' dijo una y otra vez que no había perdido, sino que había caído lesionado. Cosa que es cierta, ya que tuvo que pasar por quirófano. E incluso se supo que padece una enfermedad crónica en su pierna. Pero eso no es suficiente para pararle. Quiere volver a pelear y quitarse ese sabor amargo que le dejó su último duelo ante Poirier.

De hecho, McGregor quiere volver a enfrentarse contra Poirier. Pese a que 'The Diamond' al principio parecía negarse a ese cuarto duelo contra Conor, en las últimas semanas la balanza ha ido cambiando su inclinación. Aunque algunos como Justin Gaethje ven retirándose al estadounidense si gana el cinturón a Charles Oliveira el próximo 11 de diciembre, este no descarta esa pelea que quiere el público.

Dustin Poirier bloquea una patada de McGregor Reuters

Porque si algo quiere el aficionado de la UFC es volver a ver un McGregor - Poirier. Unos para que gane Conor y se quite la 'espinita', otros para confirmar la caída del luchador más mediático de la historia de las MMA. El propio 'The Notorius' ha asegurado que él debería luchar por el cinturón cuando vuelva. Y aunque eso tal vez sí que resulte improbable, hasta Dana White quiere que el cara a cara entre estos dos luchadores tenga un nuevo capítulo.

Otras opciones

Dana White estaría encantado si Dustin Poirier dice sí a la cuarta pelea con Conor McGregor. El presidente de la UFC sabe que todo el mundo esperaría con ansias ese combate y eso es algo que es sinónimo de dinero... mucho dinero. Ganancias suculentas para todos. Empresa, luchadores y equipos. Pero no es la única ventana que permanece abierta para el irlandés.

Max Holloway o Michael Chandler son otras opciones que podrían estar en el horizonte. Así como la de un Justin Gaethje que intenta presionar públicamente a 'The Notorius', al afirmar que el peleador irlandés está intentando evitar un combate con él dentro de la jaula.

"Para mí, se siente como si estuviéramos en la escuela primaria y Conor McGregor me estuviera siguiendo, tratando de pelear con todos a los que dejé atrás. ¿No es eso lo que está sucediendo? Creo que lo encuentro divertido", dijo Justin Gaethje en unas declaraciones para TMZ Sports.

Conor McGregor, durante el pesaje de la UFC 264 Reuters

Complicada parece la vía de Max Holloway. Incluso el mismísimo Dana White tendría sus reticencias para que se llevase a cabo. Conor McGregor no lo descartaría e incluso habría empezado a desafiar a su posible rival y este habría recogido el guante. Pero el presidente de la UFC tiene otros planes para Holloway y estos pasarían por una nueva pelea ante Volkanovski.

Eso sí, todo dependerá de cuándo y cómo pueda volver McGregor. Aunque si hay un nombre que aparece en todas las quinielas, ese es el de Chandler. Fue Michael Chandler el que retó al irlandés tras perder en el UFC 268. Y todo por una fotografía en sus redes sociales en la que puede ver a ambos cara a cara y una fecha: 2022.

Esta opción parece que gustó a un Conor McGregor que contestó lo siguiente: "Estoy seguro, en algún momento. Gran pelea la otra noche, Mike. ¡Felicidades!". Este mensaje recibió su correspondiente respuesta por parte de Michael Chandler: "Gracias, señor. Será un placer. Nos vemos pronto". Así las cosas y con todas las pruebas, Conor parece que está más predispuesto a pelear contra Poirier o Chandler. Pero eso se sabrá seguro el próximo año.

