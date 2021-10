Ilia Topuria cumple un año en la UFC: el 'Matador' que sueña con ser el Conor McGregor español

Fue el pasado 10 de octubre de 2020 cuando Ilia Topuria entró por primera vez a pelear en el octágono de la UFC. Desde entonces, tres victorias que le han aupado hasta el Top 15 del peso pluma de la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA). El español, nacido en Alemania y de origen georgiano, se prepara para su cuarta pelea y lo hace enfocado en un gran objetivo: ser el número 1.

Se ha cumplido un año del debut del 'Matador' en la UFC. El luchador hispano georgiano apunta a ser el nuevo Conor McGregor, al menos este es el reto que tiene en sus manos. Su carrera ha sido meteórica. Tres victorias y todas ellas en el primer round. Por eso quiere más y eso es algo que gusta a un Dana White que ya vio en él a alguien especial.

Ilia aterrizó en España a los 15 años. Desde entonces se afincó en Alicante y su pasión por los deportes de contacto fue aumentando con el paso del tiempo. Ya en el gimnasio donde entrenaba creyeron en su potencial y en que podía llegar lejos dentro de este 'mundillo'. Fue aquí donde conoció las MMA y quedó completamente enamorado de la disciplina: "El primer día que llegamos aquí y vi todo el ambiente que había y empezamos a practicar el deporte, me enamoré".

Ilia Topuria celebra su victoria en un combate Reuters

Cuando se sube al octágono lo hace con las banderas de Georgia y de España, y es que aunque llegó siendo adolescente a nuestro país, él señala que esta es su casa: "Cada vez que me preguntan de dónde soy, mi explicación es fácil. Mi corazón está en Georgia, siento mucho amor hacia mi patria. Pero todo lo que tengo en mi vida, mi trabajo, mi familia, mi hijo, mi casa, mi gimnasio y mis amigos, están aquí. Si mañana hubiera una revolución en el mundo defendería mi casa, y mi casa está en España".

Sensación UFC

Un récord de 11-0-0 en las MMA y de 3-0-0 en la UFC avalan a Ilia Topuria como una de las mayores sensaciones de la empresa dirigida por Dana White en este último año. Precisamente, el mandamás estadounidense no dudó en ir a felicitarle en persona después de su primera victoria ante Youssef Zalal. Este venía de ganar sus tres anteriores combates, pero ante el 'Matador' no tuvo opción.

De ese triunfo hace ya un año y por esto ha recordado su debut en la UFC el luchador hispano georgiano: "Hoy se cumple 1 año de mi debut en la UFC. Después de tanto esfuerzo y sacrificio llegó ese momento, el momento que llevaba esperando toda mi vida y sabía que no lo podía desaprovechar. Estoy orgulloso por todo lo que yo y mi equipo hemos conseguido durante este último año, pero no es nada comparado con lo que está por venir".

Topuria solo le pide al futuro una cosa: seguir con la misma ambición del primer día para conseguir todos sus sueños: "Solo le pido a Dios que nunca me quite el hambre y el afán por lograr mis objetivos porque no voy a parar hasta hacerlos realidad. Sé que me esperan batallas duras y grandes obstáculos que superar en el camino, pero también sé que nada puede pararme".

De ese triunfo ante Youssef Zalal a en dos meses volver al octágono para enfrentarse a Damon Jackson y volver a ganar en tan solo dos minutos y medio de combate. Dejó al estadounidense KO con una brutal combinación de puños y ahí fue cuando se le bautizó como el 'Matador'. Entonces fue cuando lanzó un aviso: "En el segundo combate he demostrado que mejor que no me den tanto tiempo para prepararme porque si no los reviento a todos".

Ilia Topuria, durante su pelea ante Ryan Hall en la UFC 264 Reuters

De ahí a su tercera pelea. En la velada que culminó la trilogía entre Conor McGregor y Dustin Poirier, la UFC 264, Ilia Topuria protagonizó una de las peleas de la noche frente a un Ryan Hall que no tuvo ninguna oportunidad ante el luchador español. ¿Lo siente? Volver al octágono antes de que acabe este año 2021 y poder entrar así 2022 entre los diez mejores de su categoría.

Sueño por cumplir

Ser el número uno del peso ligero es el primer objetivo que tiene entre ceja y ceja Ilia Topuria. Por el momento, lo que ha prometido el hispano georgiano es espectáculo y lo está dando. Sus peleas no pasan del primer round y ya está entrenando para repetir gesta: "Yo creo que acabaré el año estando en el Top 10 y que el año que viene voy a ser el campeón. Después de esta pelea tendremos una gran oportunidad".

"Es el elegido" dice Agustín Climent. "No hay nadie especial, no hay nadie que valga la pena mencionar. Podría ser el número quince, el número ocho, lo que sea. Estoy aquí para ser el número uno, y ese es mi objetivo, ser el chico número uno", dijo Ilia Topuria después de su victoria ante Ryan Hall.

Todavía falta por confirmarse quién será su próximo rival, pero lo que nunca ha escondido es que Conor McGregor es un referente para él. "La mayor estrella mundial", así definió a 'The Notorius' tras su último combate. Quiere ser "el evento principal" de una velada de la UFC y espera poder pelear por el cinturón en dos o tres peleas como máximo. Ha nacido una estrella. El futuro es suyo.

