'Canelo' Álvarez no se calla ante Floyd Mayweather: "No tengo miedo a nada"

Solo una vez se enfrentaron en el cuadrilátero Floyd Mayweather y Saúl 'Canelo' Álvarez, pero su rivalidad se ha mantenido hasta la actualidad. En varias ocasiones, uno y otro se han lanzado algún dardo. Y, en especial, ha sido el excampeón del boxeo el que ha criticado al actual rey del supermediano.

Mayweather le ha acusado de no querer enfrentarse a los mejores. Sobre todo, de evitar la pelea con David Benavidez. Ahora, es 'Canelo' el que toma la palabra para responder a Floyd como tan bien sabe hacerlo, con zasca incluido. Y es que Álvarez ha asegurado que no tiene "miedo a nada".

"No evito a nadie. Pero ¿qué me trae ese tipo (por Benavidez)? Nada. Menciona a un campeón con el que peleen antes (refiriéndose al propio David Benavidez y a Jermall Charlo). ¿Con cuántos? Realmente no me importa. Los que odian siempre van a ser los que odian", ha comentado el mexicano.

Saúl 'Canelo' Álvarez, noqueando a Caleb Plant Reuters

"Lo que sé es que vencí al luchador número uno en 168. Fue Callum Smith. A continuación, Billy Joe Saunders, segundo. A continuación, el tercero (Caleb Plant). Entonces, vencí a los mejores en 168. Todos estaban invictos. Vencí a todos los mejores en 168, y ahora hay gente que dice que debes luchar contra este, como siempre", ha continuado.

'Canelo' Álvarez, además, ha mandado un último mensaje a Floyd Mayweather. Un mensaje en forma de dardo ante sus continuas críticas: "Esto siempre pasa. Pero gané al mejor campeón en 168 libras. Luego dicen 'él tiene miedo de él' o 'él tiene miedo de ese tipo'. No tengo miedo a nada".

El último ataque

Fue este mismo mes de diciembre cuando Mayweather volvió a acordarse de 'Canelo' y lo hizo para rememorar uno de los capítulos más oscuros del actual campeón unificado del supermediano: "De lo que no hablamos es de Canelo, Canelo, Canelo. ¡Esteroides, esteroides, esteroides! No se habla de eso y no conocemos a todos los boxeadores a los que venció, y podría no haber estado limpio en muchas peleas".

