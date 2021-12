Mayweather carga contra 'Canelo' Álvarez: "Nadie habla de los esteroides"

En el año 2013, Floyd Mayweather y Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentaron en el cuadrilátero en uno de los combates que todavía hoy se recuerdan. La victoria fue para el estadounidense, aunque con cierta polémica. Desde entonces, su rivalidad no ha cesado aunque 'Money' lleve ya tiempo retirado. Prueba de ello son sus últimas declaraciones.

Todo viene por la victoria de 'Canelo' en la unificación del peso supermediano en el mundo del boxeo. Nadie lo había conseguido antes que él. Pero después de vencer a Caleb Plant en el ring, el mexicano se hizo con los cuatro cinturones de su categoría. Y ahora Mayweather recuerda uno de los capítulos más oscuros de Álvarez.

"De lo que no hablamos es de Canelo, Canelo, Canelo. ¡Esteroides, esteroides, esteroides!", comenzó diciendo 'Money' en rueda de prensa. "No se habla de eso y no conocemos a todos los boxeadores a los que venció, y podría no haber estado limpio en muchas peleas", agregó Mayweather.

Saúl 'Canelo' Álvarez, tras unificar los títulos del supermediano Reuters

El exboxeador estadounidense no niega que 'Canelo' Álvarez está construyendo un notable legado. Ahora el mexicano debe subir al peso crucero y sobre ello también opinó Floyd Mayweather: "Canelo es un boxeador genial, pero en mi opinión está esquivando a David Benavídez. ¿Su pelea contra Makabu en el peso crucero? Queremos verlo contra Benavídez".

Precisamente, Gervonta Davis, protegido de Floyd Mayweather, también habló de Saúl 'Canelo' Álvarez: "Su última actuación fue muy buena, me encanta como boxeador. Es un tipo rudo, creo que aprendió mucho de su derrota con Mayweather. Lo hizo un mejor púgil y creo que es único; tiene un gran poder y debe ser el número uno".

Boxeador del momento

El púgil mexicano ha sido designado por Asociación Mundial de Boxeo (AMB) como el mejor del mes de noviembre después de su victoria frente a Caleb Plant. Un nuevo reconocimiento para 'Canelo' Álvarez, quien se encuentra enfocado en su puesta a punto para asumir los nuevos retos que se le presentan por delante en 2022.

"Estoy orgulloso de hacer historia y se lo dedico a México y a toda la afición que me ha dado su apoyo", dijo el boxeador de 31 años después de su último triunfo. Unos días después, conoció que la Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decidió que tenía que subir hasta el peso crucero. Subir de peso, nuevo entrenamiento, nueva dieta y todo para ser el rey en una nueva categoría y de paso callar alguna boca.

[Más información - Manny Pacquiao confirma que quiere la revancha contra Floyd Mayweather]

Sigue los temas que te interesan