Jake Paul: "¿Retirarme del boxeo? Honestamente no lo sé, necesito descansar"

Jake Paul volvió a sumar una nueva victoria en el boxeo. Esta vez su rival fue el excampeón de la UFC Tyron Woodley y el triunfo del youtuber acabó llegando por la decisión dividida de los jueces: 77-75, 78-75 y 75-77. ¿Habrá sido esta la última pelea de 'The Problem Child'? Él mismo lo dejó en el aire.

"Honestamente no sé veremos, he estado haciendo esto por 18 meses no he descansado, necesito tomarme tiempo, he tenido altas y bajas, quiero estar bien, quizá descansar y pasar tiempo con mi hermano y ahora apoyarlo tal y como lo hice cuando enfrentó a Floyd Mayweather", reveló Jake Paul tras el combate.

Lo cierto es que el polémico youtuber, quien sumó su quinta victoria como boxeador profesional, aseguró no haberse sentido bien en el ring: "No di mi mejor pelea esta noche, pero mis piernas estaban algo temblorosas, no me había sentido así desde mi primer pelea".

"No sé qué decir fue un rival difícil y he hecho esto por 18 meses, vine a mi ciudad, mis piernas se sentían raras, no sé qué estaba mal en mí, me cansé. Él es un Salón de la Fama de la UFC, peleó muy bien", añadió Jake Paul. Por el momento, parece decidido a tomarse un respiro, aunque antes de este combate ya había señalado que le gustaría enfrentarse con 'Canelo' Álvarez, quien le rechazó de pleno.

Sensaciones de Woodley

Sus anteriores cuatro peleas habían finalizado con el mismo resultado: victoria por KO. Pero Tyron Woodley no se lo puso tan 'fácil'. De hecho, el excampeón de la UFC aseguró que, en su opinión, él debió haber ganado el combate: "Siento que gané la pelea. Le hice daño. Quiero volver a pelear siento. Le golpeé duro; él solo tocó mis guantes. Él no me tocó".

Tyron Woodley pidió nada más caer derrotado la revancha. Esto llegó a oídos de Jake Paul y no dudó en responderle: "Si te tatúas 'I love Jake Paul' y tienes la pelea, vamos a hacerlo de una vez". Esta última declaración deja entrever que aunque quiere tomarse un descanso, en su cabeza sigue metida la idea de ser un referente dentro del mundo del boxeo. Él mismo afirmó antes de esta pelea que era el "Muhammad Ali, Mike Tyson o Floyd Mayweather" de la "nueva generación".

[Más información - Tyron Woodley quiere hacer carrera en el boxeo: "¿Jake Paul? Esto no es solo un día de pago rápido"]

Sigue los temas que te interesan