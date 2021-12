Jake Paul, en el punto de mira: el KO del año o el amaño que puede acabar con su carrera en el boxeo

El pasado fin de semana se celebró el combate entre Jake Paul y Tyron Woodley. Una pelea esperada para que el youtuber llegue a las cinco victorias como profesional dentro del mundo del boxeo. Y esta estadística se suma a que este último triunfo haya llegado por KO y que todavía no conozca la derrota.

Esta es la segunda vez que el polémico influencer y el excampeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC) se ven las caras dentro del cuadrilátero. En esta ocasión, con un brutal derechazo, Jake Paul puso fin al combate cuando este se encontraba en el trascurso del sexto asalto.

KO fulminante que, en un principio, se habló que podría llegar a disponer del título de 'KO del año en los deportes de contacto'. Sin embargo, un análisis posterior a la victoria de Jake Paul provoca que muchos crean que fue todo un show orquestado por ambos púgiles.

Así acabó Tyron Woodley el combate de boxeo ante Jake Paul Reuters

Al visionar de nuevo el golpe de 'The Problem Child' que tumba a Tyron Woodley, se afirma que queda latente que el youtuber gira dos veces su mano derecha antes de armar su brazo y dejar KO al ex de la UFC. El derechazo impactó de pleno en su cara, besando la lona a continuación.

Este doble giro de la mano derecha se ha visto como una forma de avisar a Woodley de que era el momento de dejarse golpear y acabar el combate. "Paul gira la muñeca y Woodley baja la guardia en ese momento, si eso no está pactado ya no sé lo que estaría", se ha llegado a afirmar entre los amantes de este deporte.

Truco o trato

Mientras la sombra de la sospecha se cierne sobre el millonario Jake Paul, él continúa con su estilo personal. Nada más ganar a Tyron Woodley, se acordó de Saúl 'Canelo' Álvarez, quien hace tan solo unas semanas se convirtió en el primer campeón unificado del supermediano en toda la historia. "Espero que estés entrenando, Canelo", escribió en Twitter.

Precisamente, en esta red social es en la que más han atacado a Jake Paul por el presunto amaño frente al excampeón de la UFC. "No podrían joderme aunque fuera una prostituta", con mensajes como este, el youtuber metido a boxeador quiso mandar un mensaje a los que duden de él: seguirá adelante pese a todo.

Jake Paul, tras ganar su quinto combate de boxeo Reuters

Esto a pesar de que unos meses no cerraba la puerta a parar. "Honestamente no sé veremos, he estado haciendo esto por 18 meses no he descansado, necesito tomarme tiempo, he tenido altas y bajas, quiero estar bien, quizá descansar y pasar tiempo con mi hermano y ahora apoyarlo tal y como lo hice cuando enfrentó a Floyd Mayweather", afirmó tras ganar por primera vez a Woodley por la decisión dividida de los jueces.

Siguiente rival

Parar o no parar, esa es la cuestión. Parece que después de las dudas sobre un presunto amaño, 'The Problem Child' quiere seguir adelante con su carrera para hacer olvidar esto. Y hay algunos nombres que ya resuenan en el 'mundillo'. Y no, pese a su deseo, no será 'Canelo' Álvarez quien se enfrente a él en un ring. De hecho, parece que la opción del mexicano es un sueño imposible.

La opción de Nate Díaz también está en las quinielas, mientras que Jorge Masvidal descarta cualquier posibilidad de ser el rival de Jake Paul: "Ahora para dirigirme a esa pequeña perra (Jake Paul), ese maldito. Escucha hombre, no puedes pagarme. Yo y los otros nombres que mencionaste, no te lo puedes permitir. Yo sé lo que pagas. Hablas de un gran juego. Dices 50 millones de dólares aquí, 100 millones allá, pero son tonterías. Si ese fuera el caso, Mayweather habría tomado la maldita pelea con tu perro trasero, pero no lo ha hecho porque no generas ese tipo de ingresos".

"Estás repartiendo entradas gratis. Tienes equipos callejeros que reparten entradas gratis. ¿A quién diablos le estás vendiendo sueños? No puedes permitirme que vaya -al boxeo-. Así que déjame contarte un pequeño secreto sobre mí que no sabías: lucho por dinero o para luchar contra los mejores del mundo. No eres ninguno de los dos", agregó un Masvidal que retó al hermano de los Paul.

Jake Paul, tras ganar a Tyron Woodley en un combate de boxeo Reuters

Y es que el luchador de la UFC le lanzó el siguiente desafío: si quiere verse las caras con él, que sea en el octágono de la empresa de Dana White. "¿Tú lo entiendes? Sé que duele, pero no eres el mejor del mundo ni me haces ganar dinero. Te digo que quieres, ven a UFC, firma un contrato de una pelea, deja que Dana White dé lo que sea que tenga para pagarte, te romperé la mandíbula frente a todo el mundo. Te lo prometo", afirmó.

"Si realmente lo quieres, ven a buscarlo. Mierda de hombre a hombre. Nada de esa mierda de boxeo en la que no puedo golpearte en la médula espinal y dejarte en una silla de ruedas de por vida. No, ven para que podamos hacer todo. Si lo quieres, está aquí. Si no, cállate la boca", sentenció Jorge Masvidal en este particular retó a Jake Paul.

