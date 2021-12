La nueva era de los Juegos Olímpicos de Verano: el surf y skate entran y el boxeo pierde apoyos

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron especiales por haberse celebrado un año más tarde de lo previsto por culpa de la pandemia de la Covid-19. Y por todo lo que pudo ser y no fue por este motivo. Pero también porque Estados Unidos y China volvieron a triunfar en el medallero, por el 'caso Simone Biles', por el éxito de Caeleb Dressel en la piscina o por el escándalo contra España en el boxeo.

Precisamente, el boxeo vuelve a ser noticia en el seno del olimpismo por la información que ha confirmado el Comité Olímpico Internacional (COI). Mientras ya ha comenzado la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha conocido que deportes como el levantamiento de pesas, el pentatlón moderno o el boxeo no han pasado el corte para la siguiente cita.

¿Dónde y cuándo se disputan los siguientes Juegos Olímpicos? Pues si primero llega París 2024, después la antorcha cruza el Atlántico para aterrizar en Los Ángeles. Y es ahí, en los JJOO de Los Ángeles 2028 donde el boxeo podría no estar en el programa. El motivo no es otro que de entre los 28 deportes que han pasado el primer corte, su nombre no aparece.

Logo de los JJOO de París 2024 y Los Ángeles 2028 Olympics

Todo no está perdido, pero sí que es más difícil que en ediciones anteriores. Thomas Bach, presidente del COI, ha explicado que todavía existe "una ruta de inclusión". Pero que necesitan, en especial el boxeo y la halterofilia, demostrar "satisfactoriamente" que se han realizado cambios en sus respectivas estructuras después de los escándalos que han salpicado a ambas disciplinas en corrupción o dopaje.

Cambios por el futuro

Para los Juegos Olímpicos de París 2024 ya se quedaron fuera deportes como béisbol, el sófbol o el kárate. Mientras que se suma una disciplina cuya inclusión ha llevado consigo un debate sobre los cambios: el breakdance. Este movimiento se une al que ya se produjo en Tokio 2020 al otorgar la categoría de olímpico al skateboarding, al surf y a la escalada.

Law García, B-Girl y campeona de España de breakdance

"La inclusión de estos deportes centrados en la juventud se basa en su importante contribución al éxito de Tokio 2020, su compromiso con la innovación y sus profundas raíces en California", remarcan desde el COI para defender la postura de introducir este tipo de deportes en los Juegos Olímpicos.

Desde el Comité Olímpico Internacional quieren atraer al público más joven, de ahí la apuesta por deportes como el surf o el skate, que ya fueron un éxito en Tokio 2020 y que volverán a repetir en París 2024 y en Los Ángeles 2028. De la misma manera, el pentatlón moderno está en jaque porque desde el COI inciden en la necesidad de cambiar la prueba de equitación por otra que seduzca a los más jóvenes.

Será el próximo mes de febrero de 2022 cuando el Comité vuelva a reunirse para aprobar el programa inicial de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estos son los primeros acercamientos a lo que puede pasar, aunque no será hasta 2023 cuando la decisión sea más firme y entonces se espera que el boxeo haya superado las barreras para continuar estando dentro del olimpismo.

Historia en peligro

Transparencia financiera y gobernabilidad. Eso se le pide al boxeo para no retirarlo del programa olímpico de cara a los Juegos de 2028. Su desaparición de la cita más importante en el mundo del deporte sería un golpe muy duro a toda una historia y es que el noble arte del pugilismo fue una de las primeras disciplinas en ser olímpica.

Esta área vive en un estado de crisis permanente. El COI ya suspendió a la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) por los casos de corrupción detectados. Solo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 hasta once combates fueron sospechosos de manipulación, tal y como destacó la investigación de Richard McLaren.

Gazi Jalidov ante Imam Khataev, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

Sin embargo, la AIBA no da todo por perdido gracias a esa "ruta de inclusión" a la que aluden desde el COI: "Estamos agradecidos por la oportunidad que se le brinda al boxeo y sus atletas. Y también estamos agradecidos con el COI por reconocer nuestro progreso. El establecimiento de una hoja de ruta clara es muy útil".

"Sin duda, habrá más por hacer en términos de integridad deportiva, integridad financiera y gobernanza. Seguimos plenamente comprometidos con el cumplimiento de todos los criterios objetivos de reforma establecidos por el COI. La AIBA está decidida a ponerse en posición de poder organizar la clasificación olímpica y el torneo de box de París 2024", ha asegurado Umar Kremlev, presidente de la AIBA.

[Más información - Jake Paul: "¿Gervonta Davis? Firmó con Mayweather y sabemos lo sucio que es el boxeo"]

Sigue los temas que te interesan