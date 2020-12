Indignación en el deporte por la inclusión del breakdance en los JJOO: "Son intereses del COI"

Ya es oficial. El breakdance formará parte del programa en los Juegos Olímpicos de París 2024. La noticia llegó este lunes y lo hizo acompañada de la confirmación del surf, skateboard y escalada; mientras que la prueba de atletismo de los 50 km marcha se queda fuera.

Ha sido especialmente la apuesta por el breakdance la que más polémica ha suscitado. El revuelo está en las redes, en la opinión pública y en los propios deportistas. Thomas Bach, actual presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), ha señalado que el objetivo es preparar unos JJ. OO. postcoronavirus, que tengan un toque moderno y que atraigan, en especial, la mirada de los más jóvenes.

Ahí es donde entra en juego la apuesta por el surf, el skateboard o el propio breaking. Disciplinas muy vistosas y que atraen la atención de un público cada vez mayor y, sobre todo, el de las nuevas generaciones. En España también hay importantes nombres, aunque todavía no hay un importante número de federados. Pero que ahora el breakdance forme parte del programa olímpico puede provocar un efecto de crecimiento.

Una gran oportunidad

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Law García, campeona española de breakdance. La B-Girl explica qué supone para el Bboying la noticia. "Supone un paso gigante para nuestra cultura y nuestro arte. Es una grandísima oportunidad para dar visualización al breaking y para las nuevas generaciones optar a representar a nuestro país en unos Juegos Olímpicos", afirma la granadina.

La propia B-Girl Law podría representar a España en París. "Espero que sí, cuatro años es mucho tiempo para prepararse mentalmente y físicamente. Espero llegar bien físicamente y preparada para esa oportunidad", señala. Y es que para el mundo del breakdance, el estar en unos Juegos es un premio. Una disciplina que no es solo baile o deporte, que es arte en estado puro.

Un espectáculo vistoso, repleto de acrobacias y movimientos imposibles. Detrás de ello hay mucho sacrificio, mucho trabajo y una gran dosis de pasión ante todo. Por todo esto, la noticia del COI se ha recibido como un premio: "Sí, han luchado para que el breaking sea olímpico y sea reconocido mundialmente. Es una recompensa para todo aquel que quiera profesionalizarse con el breaking y tener mayor apoyo social y cultural".

El nombramiento del breakdance dentro del programa olímpico también ha ido de la mano de la polémica. La cuestión es si se está siendo injusto con el breaking. "Sinceramente no hay que menospreciar ninguna disciplina,y si el COI apuesta por el breaking como deporte olimpico pues por algo será. Es un baile que nos sorprende a todos y a partir de ahora se valorará mucho más", dice Law García.

Ella misma define al breakdance como un arte, pero también como un deporte que "requiere mucha destreza física" y es así como "pueden convivir arte y deporte en el breaking". "Van a venir generaciones llegas de ganas y ambición para llevar a esta disciplina a su máxima plenitud", concluye B-Girl Law. Una afirmación que corrobora que el COI no se equivoca con su decisión de incluirlo en el programa.

Decepción olímpica

Si el breakdance es la cara, deportes como el fútbol sala, el béisbol o el kárate son la cruz. Los tres se han quedado fuera del programa olímpico y EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de saber las impresiones de primera mano. Eduardo Domínguez, jugador español en Los Angeles Dodgers, se muestra sorprendido por la noticia. "La verdad que me he enterado ahora de eso y no sabría decir si es justo o no, pero si han decidido eso hay que respetarlo", asegura.

Domínguez afirma que el breaking merece tanto estar en los Juegos como cualquier otro deporte: "Yo creo que sí, si se cataloga como deporte, también tiene que tener posibilidades de entrar en los JJ. OO. como cualquier otra disciplina". Aunque existe decepción porque el béisbol no sea olímpico.

Eso sí, mirando al futuro, el español de los Dodgers explica que le encantaría participar en unos Juegos Olímpicos: "Por supuesto que me encantaría, todo lo que sea representar a mi país y más en unas Olimpiadas, me encantaría. Es un deporte que solo se fomenta en América, en Europa no se fomenta casi, y yo creo que si se diera más publicidad al béisbol en Europa, podría estar en unos Juegos Olímpicos como pasaba antiguamente".

Como el béisbol, que optaba a ser olímpico en París 2024, el fútbol sala también se ha quedado sin premio. Javier Lozano es una de las grandes leyendas de nuestro país en este deporte. Como seleccionador nacional conquistó dos Mundiales y tres Europeos, y desde el año 2009 ejerce como presidente de la LNFS.

Javier Lozano se muestra decepcionado porque el fútbol sala no haya entrado en el programa olímpico: "Con todos los respetos a los nuevos deportes olímpicos y al arte del breakdance, el futsal tiene todas las condiciones y méritos para ser olímpico desde hace tiempo. La palabra que definiría nuestro sentir general es 'estupefacción'".

También pone en entredicho el criterio del propio COI, ya que los B-Boy y B-Girl consideran que lo suyo es un arte: "Ellos son sinceros y no hay nada que reprocharles. Pero se deja en evidencia al propio COI y el criterio de elección de nuevos deportes olímpicos".

Lo que tiene muy claro el presidente de la LNFS es qué tiene que hacer el fútbol sala para entrar en los Juegos Olímpicos y parte de la base de adquirir la autonomía que están demandando: "Lo tenemos claro desde hace muchos años. Mientras que el futsal lo tenga tutelado el fútbol como a un niño y no tenga voz propia y capacidad de decisión, jamás serán defendidos sus intereses en ninguna parte".

El caso del kárate

El caso del kárate es, sin duda, el más llamativo. Será olímpico en Tokio, después de que se aplazasen los Juegos al verano de 2021 por la pandemia, pero saldrá del programa en París. Almudena Muñoz, que llegó a proclamarse campeona del mundo y de Europa y que atesora 14 medallas en Campeonatos de Europa Senior y 5 en Campeonatos del Mundo, muestra su decepción por lo ocurrido.

"Para nosotros es una decepción terrible, sobre todo porque llevábamos muchos años luchando para poder estar dentro. Llevamos muchísimas candidaturas como candidatos para ser olímpicos, contra viento y marea, y hasta 2016 no se nos confirmó que podíamos ser olímpicos. Entonces para el kárate a partir de esto fue un cambio brutal", afirma Almudena, quien es la actual jefa de prensa de la Federación Española de Kárate.

"Los deportistas pasaron de ser de segunda a ser de primera. Pasaron a poder vivir haciendo lo que te gusta. Antes los deportistas tenían que estar estudiando, trabajando... para poder vivir. Entonces llegaron los patrocinadores, las ayudas, las becas de las instituciones y demás, y así tenemos deportistas que pueden dedicarse en exclusiva a entrenar y a competir", señala sobre los avances tras confirmarse que el kárate sería olímpico en Tokio.

"La verdad es que ha sido un palo, sin poder debutar todavía, sin poder mostrar lo que somos y lo que podemos hacer. Antes de todo eso, ya nos han sacado", apunta Almudena Muñoz, quien afirma que continuarán luchando "siempre" para que el kárate vuelva a entrar en el programa en próximas citas: "Lo hemos hecho durante muchos años y lo vamos a seguir haciendo. Para cualquier deporte es un beneficio ser olímpico, sobre todo para los deportistas".

"En España tenemos un nivel espectacular. Tenemos a los dos mejores en categoría masculina y femenina, Sandra Sánchez y Damián Quintero, y eso se lo ha permitido el olimpismo. Cuando dejemos de ser olímpicos, veremos lo que ocurre. Va a ser un tema complicado para los deportistas como Sandra o Damián, pero también para los que vienen detrás", comenta.

En cuanto al breakdance, Almudena Muñoz señala que leía un artículo "muy acertado" en el que no se hablaba de las críticas al breakdance por ser breakdance, ya que les "parecía muy acertado", sino porque el COI quiere meter nuevos deportes, por la novedad, la atracción... "Al final es como todo, hay deportes que pasan de moda y modas que vienen. Evidentemente hay que actualizarse", afirma.

"Es muy bueno que se vayan introduciendo nuevas cosas, pero también hay que ir mirando lo que va sobrando. Hay que ir reciclándose y deportes como el kárate, que tenemos 100 millones de practicantes en todo el mundo, que cumplimos toda la normativa del COI para ser olímpico, es practicado en todos los continentes... Todos los requisitos del COI los cumplimos, hemos cambiado las normas de la competición al olimpismo. Y ahora, antes de serlo, nos sacan fuera. Entonces, ¿la inversión?", defiende Almudena Muñoz.

"Detrás de todo esto, creo que hay muchos intereses comerciales, de marcas que empujan para que su deporte sea olímpico. Igual es lo que le pasa al breakdance, que tiene detrás a un patrocinador como Red Bull. Pues este tipo de cosas también influye", opina la exkarateca.

"Nosotros seguiremos intentándolo y pelearemos por ello. El presidente de nuestra Federación es el que más presión ha ejercido a todos los niveles. Ha tocado puertas institucionales, políticas... De hecho, la secretaria de Estado llegó a confirmarnos que estaba en trámites con la ministra de Deportes de Francia y que hablasen con la alcadesa de París", sentencia Muñoz.

