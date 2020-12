Carla Suárez, ejemplo en su batalla contra el cáncer: vuelve a jugar al tenis y ya sueña con los JJOO

El nombre de Carla Suárez es muy reconocido dentro del deporte español. Se trata de una de las mejores tenistas de la actualidad y de una profesional intachable que estaba pasando por momentos un tanto regulares en este 2020. Como todos los tenistas, esta temporada y este año han sido muy difíciles para ella, ya que ha tenido que hacer frente a un duro parón y a la incertidumbre de saber cuándo se reanudaría la competición y en qué condiciones lo haría.

Además, ha sido un año complicado porque Carla tenía un plan determinado para esta temporada, la que quería que fuera la última de su carrera profesional. Sin embargo, las circunstancias la terminaron llevando por unos camino que ni siquiera se esperaba. Al final, el parón de la competición y la interrupción de los torneos han sido la menor de sus noticias en este 2020 tan complicado en el que ha descubierto el valor de la vida y en el que el deporte ha quedado más que nunca a un lado.

Vuelve a sentirse tenista

Su 2020 se complicó de una manera indeseable y que nadie esperaba cuando se enteró que padecía una grave enfermedad. A finales del mes de agosto de este fatídico año recibió el revés más duro de su vida. Una bola que se fue directa contra ella, un golpe al cuerpo imposible de esquivar. Una pelota que, poco a poco, está encontrando la manera de volver.

Carla Suárez, en un momento del partido EFE

En ese maldito mes de agosto comenzaba su partido más complicado cuando los médicos le comunicaban que padecía cáncer, concretamente, linfoma de Hodgkin. Se trata de una enfermedad en la que se producen de forma masiva células cancerosas en el sistema linfático y que afecta principalmente a los ganglios linfáticos del cuello o el área entre los pulmones y detrás del esternón, aunque se puede reproducir en cualquier grupo de ganglios linfáticos como los de las axilas, la ingle, el abdomen o la pelvis.

Esta terrible noticia le obligaba a dejar el tenis con tan solo 32 años de forma temporal y contra su voluntad, algo que Carla no estaba dispuesta a consentir. Ella misma se había planteado la posibilidad de la retirada, pero no sería ni mucho menos fuera de las pistas, por eso ya ha comenzado a dar significativos avances en su recuperación.

El último de ellos, quizás el más importante y el más visible, ha sido volver a sentirse tenistas, aunque haya sido solo durante unos minutos y muy lejos de la competición y de lo que para ella había sido el tenis hasta ahora. Solo ha sido un comienzo, pero se puede decir que Carla Suárez está de vuelta, o al menos, que está ello. La canaria ha tenido la oportunidad de volver a hacer un peloteo con su compañera Sara Errani en lo que ha sido su 'vuelta a las pistas' después de comunicar la noticia de su enfermedad. Volver a coger la raqueta, a sentir la bola, a jugar al tenis, es un placer impagable para ella en estos momentos, tan solo tres meses después de ese terrible golpe.

Sara Errani y Carla Suárez tras un partido Instagram (saraerrani87)

Su plan a seguir

A pesar de que esto solo ha sido un pequeño avance, incluso más emocional que físico, para Carla se trata de un avance muy importante. Supone comprobar que, unos meses después de recibir la noticia más impactante de su vida, puede volver a sentirse tenista y a hacer lo que más le gusta y lo que ha marcado su existencia los últimos 20 años. Ese peloteo con Errani ha supuesto una de las mejores sensaciones que ha tenido en los últimos meses y seguramente en toda su vida.

Sin embargo, ese peloteo no ha sido el único paso que ha dado en todo este tiempo, ya que la jugadora canaria lleva varios meses sometiéndose a un exigente tratamiento de quimioterapia en Barcelona. Dicho tratamiento tendrá una duración de seis meses, por lo que todo hace indicar que podría concluir en el mes de marzo, aunque todo dependerá, lógicamente, de su evolución.

Carla Suárez durante una sesión de su tratamiento Instagram (carlasuareznava)

Este tratamiento también está suponiendo un proceso muy duro para ella, pero algo que no le ha hecho perder su sonrisa y querer ser la dueña de su destino. Carla no ha perdido la ida de decidir el como, cuando y el dónde de su retirada. Sigue teniendo claro que su adiós al tenis lo dirá en las pistas, por eso está dispuesta a sobrellevar ese duro tratamiento lo mejor posible para cumplir su gran objetivo.

Aun así, no pierde la perspectiva y es perfectamente consciente de la realidad. Su vuelta al circuito profesional, sea donde sea y al nivel que sea requerirá de una importante preparación física y para ello deberá estar en las mejores condiciones posibles. Su recuperación de la enfermedad debe estar muy avanzada para poder someterse al desgaste que supone la preparación de una tenista y de una deportista de élite. Pero con el tiempo y muchas ganas, no duda en que podrá conseguirlo. Ya está poniendo todo de su parte para que así sea y para notar lo menos posible su ausencia de las pistas, algo que sí han notado y muchos los aficionados al buen tenis.

Objetivo: Juegos Olímpicos

El gran deseo deportivo de Carla Suárez, además de recuperarse en las mejores condiciones, es poder volver a jugar al tenis y a competir. Todavía no sabe cuándo ni dónde será, pero esa es ahora mismo su mayor ilusión. Poder volver a vestirse de corto y sacar a relucir su revés a una mano y su potente derecha, poder volver a sentirse tenista en plenitud.

Carla Suárez, durante un partido en Madrid. Ángel Martínez Mutua Madrid Open

Sin embargo, la ambición, la voluntad y la fuerza de Carla no tienen límites y ya tiene un objetivo en mente, un torneo y una fecha en la que podría consumar su regreso. Ese regreso podría significar también su despedida del tenis profesional, algo que tenía en mente antes de sufrir este duro revés. Y ese objetivo no es otro que estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Sería el broche de oro de una jugadora que acumula títulos de la WTA, grandes participaciones en Grand Slams y que ha llegado a ser la número 6 del mundo, además de una auténtica dominadora del tenis europeo en categorías inferiores.

Aunque puede sonar realmente difícil, Carla se ha marcado ese objetivo porque, realmente, es más un objetivo que un reto. Sabe que será muy difícil y que casi seguro no tendrá posibilidad de competir antes del comienzo de la cita olímpica, pero podría ser el mejor evento posible para retirarse. No se obsesiona con ello porque su salud es lo primero y no quiere arriesgar en absoluto, pero no puede esconder que sería un sueño hecho realidad, un final muy bonito a su historia de superación y a su trayectoria deportiva.

Para estar presente en la cita de Tokio 2021, en la que hubiera tenido difícil estar si se hubiera celebrado en la fecha original de 2020, dependerá de sus compañeras españolas, las cuales tendrá que ser las encargadas de conseguir plazas suficientes para el equipo nacional ya que su ranking se encuentra congelado en estos momentos. Por ello, se dibuja ya en el horizonte una posibilidad, seguramente la más factible y casi que la más bonita. Esa posibilidad sería la de competir en la categoría del dobles femenino junto a su amiga Garbiñe Muguruza, con la que tiene una gran relación de admiración y respeto.

Garbiñe Muguruza y Carla Suárez

Su vida futura

Lo mejor de Carla Suárez en estos momentos es la positividad con la que está afrontando su enfermedad y la fase más dura de su tratamiento y de su recuperación. Ello se demuestra en la visión que está ofreciendo su vida, a la cual no ha renunciado en ningún momento ni por pena, ni por tristeza ni por desesperación. Carla no solo tiene muy claro que quiere volver al tenis, sino que tiene muy claro también que tenía planes para su futuro.

Dentro de esa intención de dejar el tenis a los 32 años se esconden varios motivos muy importantes. El primero de ellos es pasar más tiempo con sus familiares y amigos, algo que lleva echando de menos muchos años, desde que su carrera despegó y se convirtió en un icono y en una verdadera deportista de élite. Por ello, tiene la aspiración de volver, dejarlo y recuperar ese tiempo perdido.

Para su futuro más a largo plazo, sigue con la esperanza y la gran ilusión de poder ser madre junto a su pareja, la también deportista Olga García, actual jugadora del Escuelas de Fútbol Logroño de la Primera Iberdrola y antigua jugadora del Atlético de Madrid. De lo que no hay ninguna duda es de que Carla Suárez sigue mirando hacia delante y de que no para construir planes para edificar un futuro próspero y real, que bien podría comenzar con una reaparición soñada en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

