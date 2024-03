Carlos Alcaraz avanza a la segunda ronda de Miami tras imponerse al español Roberto Carballés

Carlos Alcaraz debutó con buen pie en el Masters 1.000 de Miami. El tenista español se deshizo sin problema de su compatriota Roberto Carballés (6-2, 6-1) y se medirá en segunda ronda al francés Monfils.

El tenista de El Palmar, que viene de llevarse el título de Indian Wells, cumplió con las expectativas y no dio opción alguna a su rival. En menos de una hora y media el partido quedó visto para sentencia.

Carballés salió sin miedo e intentó, en la medida en que pudo, complicarle las cosas a Charlie. Sin embargo, no pudo inquietar en ningún momento a un Alcaraz empeñado en hacer fácil lo que no lo es tanto. Se llevó el partido con mucha holgura, pero su rival no lo hizo nada mal.

Al igual que hizo ante Sinner, Alcaraz le varió constantemente el juego y le obligó a no esperar un patrón de partido. Roberto no jugó mal, pero Carlos estuvo invulnerable en el ataque y la defensa y en no pocas ocasiones le obligó a ganar tres o cuatro veces los puntos que conquistaba.

Desde el primer juego del partido ya puso tierra de por medio. Rompió el saque de Carballés y a partir de ahí todo fue rodado. Sin conceder ni una sola bola de break, Alcaraz se apuntó los juegos a su marcador, rompió el saque de su rival una vez más y se adjuntó la primera manga del choque por 6-2.

El segundo set fue prácticamente idéntico. Un break de Alcaraz y su posterior conformación al saque pusieron tierra de por medio para un tenista murciano que no bajaba la guardia. Cerró el partido con un contundente 6-2 y en apenas 89 minutos.

Ahora, su rival en segunda ronda será Monfils. El francés se impuso en tres sets al australiano Thompson y se medirá a Alcaraz por segunda vez en su carrera. El primer duelo entre ambos, en Indian Wells de 2022, acabó con victoria del español.