Carla Suárez, con buenas noticias: afronta con una sonrisa su tratamiento

Poco a poco, Carla Suárez va venciendo a ese Linfoma de Hodgkin que le ha obligado a parar. Ese combate que inició el pasado 21 de septiembre cuando empezó el tratamiento de quimioterapia sigue librándose y las diferentes batallas que tiene que ir venciendo contra esta enfermedad quedan detalladas en sus redes sociales siempre con una sonrisa. Así lo ha vuelto a demostrar este martes en sus cuentas de Twitter e Instagram donde ha explicado cómo progresa su evolución.

Carla está bien. Evidentemente la dureza de este tratamiento va dejando secuelas en su físico, pero la tenista trata de hacer una vida completamente normal. Hace poco acudía junto a Garbiñe Muguruza a una prueba del World Padel Tour que se disputaba en Barcelona, demostrando que está muy bien apoyada por sus compañeras y, sobre todo, amigas. Además, también muestra que tiene vitalidad y fuerza suficiente para seguir afrontando los nuevos retos que vengan en el futuro.

El objetivo de ahora está claro: seguir venciendo a esta enfermedad que apareció en su vida y que le ha obligado a aparcar la raqueta durante unos meses. En cualquier caso, su caracter optimista le ayudará a que esta espera sea lo más corta posible. Todo el mundo del tenis y del deporte español se ha volcado con la canaria y cada vez que sube un post explicando cómo está, la sensación es que queda un día menos para volver a verla en las pistas.

Paso a paso, ya queda menos. Vamos a por otra semana de tratamiento.



Les agradezco mucho todos los mensajes de ánimo que me hacen llegar estos días. ️ pic.twitter.com/nD8zEHHKs3 — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) November 17, 2020

A sus 32 años se podría pensar que sus fuerzas estarían melladas en parte. Pero, al contrario, Carla se muestra con una vitalidad para afrontar una situación tan complicada que esos mensajes de apoyo que recibe refuerzan una moral que cree en esta remontada. Ha estado en muchos partidos por debajo en el marcador y les ha dado la vuelta, pero el más importante es este que, día a día, está poniendo a su favor hasta el día que de esa feliz noticia de su recuperación completa.

Quiere volver

Carla Suárez explicó en EL ESPAÑOL cuando comunicó que habían detectado esta enfermedad en su cuerpo. "¿Volver a jugar? Sí que me gustaría, pero es algo que no me planteo ahora mismo. Voy día a día, tengo muchísimos meses por delante y no sé cómo va a ser mi evolución. Es algo que está ahí y puede ser una posibilidad", argumentaba la tenista española cuando atendió a este medio mientras estaba ingresada en el hospital de Barcelona.

La canaria se mostró abrumada por las muestras de cariño y la repercusión que había tenido la noticia. "Me ha sorprendido un poco. Al final, me lo podía imaginar, pero igualmente se agradece. Me han enviado mensajes personas de muchos ámbitos distintos, no solo del mundo del deporte. Además, me han escrito muchas compañeras de vestuario. Son muchos años juntas y nos conocemos bastante. Recibir ese cariño reconforta", explicó Carla Suárez.

[Más información: Carla Súarez anuncia que tiene un linfoma de Hodgkin y pasará seis meses de quimioterapia]