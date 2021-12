Jake Paul: "¿Gervonta Davis? Firmó con Mayweather y sabemos lo sucio que es el boxeo"

Gervonta Davis se llevó una polémica victoria ante Isaac 'Pitbull' Cruz el pasado fin de semana. Después de este combate de boxeo, Jake Paul no ha podido morderse la lengua al opinar sobre la pelea y todo ello antes de enfrentarse, el próximo 18 de diciembre, a Tyron Woodley.

La victoria fue para el protegido de Floyd Mayweather y parece que este resultado, victoria por las tarjetas, fue algo que no gustó a Jake Paul: "Pensé que había perdido. Creo que mucha gente diría eso". "Pensé que iban a darle un empate. Se lastimó la mano o lo que sea. Durante tres rondas no lanzó una sola mano izquierda y algunos de los jueces le dieron esas rondas", continuó el youtuber.

"Por supuesto, esas rondas de swing cerradas se las van a lanzar a Gervonta, pero pensé que había perdido. Obviamente, porque firmó con Mayweather Promotions, Al Haymon y sabemos lo sucio que es el boxeo. Se está pagando a los jueces", afirmó Jake Paul. Para luego sentenciar: "Me llama payaso, pero tuvo una actuación de payaso".

Cláusula ante Woodley

El rival de Jake Paul para su próximo combate no era en principio Tyron Woodley, sino Tommy Fury. Este se ha lesionado de las costillas y el exluchador de MMA aceptó la revancha. Con él ha incluido una particular cláusula en el contrato y todo a razón de medio millón de dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jake Paul (@jakepaul)

"Cuando estás en la cima, la gente va a intentar desacreditarte. No importa lo que estés haciendo, boxeo, fútbol, siendo presidente. Estoy aplastando los rumores en este momento. Le doy a Tyron Woodley 500.000 dólares adicionales si puede noquearme", ha desvelado 'The Problem Child'.

Precisamente, Jake Paul dijo después de su última victoria que se tomaría un respiro. Pero esto es algo que comentó en agosto y nuevamente en diciembre se subirá al ring: "Honestamente no sé veremos, he estado haciendo esto por 18 meses no he descansado, necesito tomarme tiempo, he tenido altas y bajas, quiero estar bien, quizá descansar y pasar tiempo con mi hermano".

