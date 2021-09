Así fue el careo más brutal entre Canelo Álvarez y Caleb Plant: golpes y un pómulo abierto

Los amantes del boxeo esperan el próximo 6 de noviembre con deseo. Será entonces cuando Saúl 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant midan sus fuerzas en el MGM Grand Arena de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) para la unificación de las 168 libras. Sin embargo, los aficionados, y los propios púgiles, ya han brindado un adelanto.

El primer careo entre ambos acabó en 'drama'. Un intercambio de palabras entre los dos acabó con Canelo empujando a su próximo rival. Este le devolvió el golpe y de ahí a un intercambio que terminó con la gente separándolos y con Plant con el pómulo derecho abierto.

La seguridad actuó con rapidez, pero las imágenes acabaron dando la vuelta al mundo. Hay que echar la vista atrás para ver al mexicano en este estado de enfado. Fue ante Golovkin, en el segundo combate entre ambos, cuando se le pudo ver tan caliente. Canelo saltó después de que le mencionase el dopaje.

Aunque el propio 'Canelo' Álvarez señaló en sus redes sociales que Caleb Plant dijo algo sobre su madre. Eso sí, el boxeador mexicano pidió perdón después ante los medios de comunicación y es que era consciente de que el combate del próximo 6-N lo pusieron en peligro tanto él mismo como su rival.

Por su parte, Caleb Plant siguió calentando el combate después del careo. "Missed my ass", escribió el estadounidense en su cuenta de Twitter. Una expresión vulgar que viene a decir "echa de menos mi culo".

Durante la rueda de prensa, Canelo dejó claro a 'Sweet Hands' que está por debajo de él: "No estás a mi nivel, y lo verás en noviembre 6. Los vemos, ustedes saben lo que hago. Y los veré en noviembre 6. Él puede decir lo que quiera, pero no de mi madre y quien lo haga lo voy a acabar. Te noquearé en ocho rounds, fácil". "Para mí es historia para México y para todo mi equipo. Es lo más grande para mi carrera. Voy a noquear a este tipo y ya lo verán. Hay muchas perras que ladran no muerden", sentenció.

Entrenador de Canelo

Eddy Reynoso también tuvo unas palabras sobre la pelea: "Creo que va a ser una pelea muy morbosa y muy importante. Por primera vez se unificarán las 168 libras. Como siempre vamos a hacer un trabajo fuerte en el gimnasio nosotros hablamos con trabajos y sacrificios y ese día vamos a tener al primer mexicano en tener todos los trofeos. Estamos listos para el 6 de noviembre".

