'Canelo' Álvarez tiene una cita con la historia del boxeo: lo que de espera del combate del año

Este sábado 6 de noviembre tiene lugar el esperado combate por la unificación del peso súper mediano entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant. En juego los cuatro cinturones de la WBC, WBA, IBF y WBO. Y todo ello en el incomparable escenario para estas lides como es el MGM Grand Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

El boxeador mexicano es el favorito para poner su nombre en letras de oro en la historia del boxeo. Será la primera vez desde que hay cuatro cinturones que un púgil puede convertirse en campeón único del supermediano. Para evitarlo, tendrá delante a un Caleb Plant que está decidido a dar la sorpresa.

'Canelo' Álvarez pone en juego tres cinturones: el del Consejo Mundial de Boxeo, el de la Asociación Mundial del Boxeo y el de la Organización Mundial de Boxeo. Mientras que su rival en el cuadrilátero añade el título de campeón de la Federación Internacional de Boxeo.

Solo puede quedar uno y ambos lo saben. Tal vez por eso en el primer careo entre ambos antes del combate se produjo un altercado que dio la vuelta al mundo. Un intercambio de duras palabras acabó en empujones y... con Caleb Plant con el pómulo abierto tras un acertado golpe propinado por el mexicano. Precisamente, 'Canelo' reveló que su adversario había hablado de su madre.

El reto de 'Canelo'

Todo parece encaminado para que Saúl 'Canelo' Álvarez sea el primer campeón unificado del peso supermediano. Si sucediese lo contrario, sería toda una sorpresa para el gran público. Las cuatro principales asociaciones del boxeo esperan a su auténtico y único rey en las 168 libras.

El mexicano no ha querido dejar dudas a su rival de quién será el vencedor de la pelea: "No estás a mi nivel, y lo verás en noviembre 6. Los vemos, ustedes saben lo que hago. Y los veré en noviembre 6. Él puede decir lo que quiera, pero no de mi madre y quien lo haga lo voy a acabar. Te noquearé en ocho rounds, fácil. Para mí es historia para México y para todo mi equipo. Es lo más grande para mi carrera. Voy a noquear a este tipo y ya lo verán. Hay muchas perras que ladran no muerden".

Saúl 'Canelo' Álvarez, con la bandera de México, tras ganar su tercer cinturón del supermedio Reuters

Desde Showtime ya se frotan las manos con él. "'Canelo' Álvarez es la estrella número uno en el boxeo por mucho en la taquilla. No estaríamos haciendo justicia a su evento si pusiéramos a su audiencia en la arena, y en la televisión, con un retraso y una especie de compromiso a la experiencia el espectador y la experiencia de los fans para acomodar algún otro evento que suceda en otro lado del país", explicó Stephen Espinoza.

La estrella número 1 del boxeo. Ese es 'Canelo' Álvarez en la actualidad. Y eso lo demuestra la bolsa de premios del combate. Una bolsa que asciende en total hasta los 50 millones de dólares, de estos, 40 son para el boxeador mexicano y los otros 10 irán a parar a la cuenta de Caleb Plant.

Caleb Plant, el rival

Caleb Plant tiene también mucho que decir. Aunque con menos nombre que su rival de este sábado por la unificación, el estadounidense es el actual poseedor del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Todavía no sabe lo que es perder un combate profesional a sus 29 años y eso que ya suma 21. Ante 'Canelo' pretende mantener su invicto.

Si el mexicano ha asegurado que trabaja muy duro para que le "pongan como uno de los mejores boxeadores de la historia", Caleb Plant también ha avisado a 'Canelo' Álvarez: "Canelo dijo que los mexicanos no se andan con juegos. Es bueno saberlo porque de donde soy tampoco nos andamos con juegos. Así que el sábado asegúrense de ver la pelea porque verán al primer campeón indiscutible de peso supermediano: Caleb Plant".

"No era mi intención meterme en su cabeza. Ustedes hacen muchas más cosas de las que nosotros hacemos. Estoy seguro de que él y yo hemos estado en riñas peores que esa y como dice, cuando la campana suene, no tomaré nada de aquella conferencia de prensa. Solamente hacer el trabajo. Mi equipo y yo hemos hecho lo necesario para llegar hasta aquí. Tengo mucha chance de salir victorioso y no puedo esperar a que suene la campana este sábado", ha sentenciado Caleb Plant.

