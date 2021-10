'Canelo' Álvarez: "Estoy 100% centrado en el combate ante Caleb Plant, ya es algo personal"

Cada vez queda menos para que Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrente a Caleb Plant en el MGM Grand Garden Arena (Las Vegas, Estados Unidos). Será el próximo 6 de noviembre cuando se ponga en juego la unificación del título del súper mediano, ya que Plan es el actual poseedor del cinturón de campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Antes de este esperado combate, Canelo ha hablado sobre cómo se encuentra antes de la pelea: "Estoy cien por cien concentrado en esta pelea. No hay nada más en lo que ahora piense". "Una vez que termine, averiguaremos quién será el próximo oponente", ha señalado en una videoconferencia con periodistas.

"Ser el campeón indiscutible es enorme para mi legado. No solo sería un honor ser el primer peleador latinoamericano en hacerlo, sino que solo hay un selecto club de peleadores que lo ha logrado. Eddy y yo dijimos al principio que el objetivo era ser indiscutible, y ahora estamos a una pelea de distancia", ha continuado el mexicano.

Saúl 'Canelo' Álvarez, con los cinturones de campeón del súpermediano Reuters

Canelo no puede esperar para estar frente a frente con Plant y así lo ha manifestado: "Estoy siempre listo. No puedo esperar. Me siento fuerte y rápido. Después de lo sucedido en nuestra presentación, creo que la pelea se ha vuelto también algo personal. Cruzó una línea. Pero tengo que mantenerme concentrado, porque esta es una pelea muy importante para mí".

"Todo el mundo sabe lo que voy a hacer en el ring. Cuando algo es personal para mí, es diferente. Tengo algo especial en mente y voy a hacer que sea una gran noche para nosotros", ha apuntado un 'Canelo' Álvarez que ha mandado al mismo tiempo un mensaje a su rival: "Espero que tenga una buena barbilla porque la necesitará en la noche de la pelea".

Plan para el combate

El mexicano ha estudiado muy bien a su oponente y qué tiene que hacer él en el cuadrilátero para convertirse en el súper campeón: "Tiene buen movimiento y jab. Pero no es nada nuevo para mí. Sé lo que tengo que hacer. Necesito ser paciente en las primeras rondas y luego empezar a hacer mi trabajo".

"Aún más difícil que llegar a la cima es permanecer allí. Por eso trato de mejorar todos los días. Eso es lo que he estado tratando de hacer desde mi primera pelea hasta ahora", ha agregado Canelo, quien puede llevarse una bolsa de 40 millones de dólares el próximo 6 de noviembre.

Para finalizar, se ha referido a cómo afectó el parón por la pandemia de la Covid-19 a su rendimiento: "La pandemia me obligó a reducir la velocidad durante aproximadamente un año, así que estoy agradecido de haber estado activo desde entonces. Las cosas van rápido ahora y me encanta. Estoy agradecido de estar en esta posición".

