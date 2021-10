Caleb Plant reta a 'Canelo' Álvarez: "Creo que hay un puñado de cosas en las que soy mejor"

Caleb Plant y Saúl 'Canelo' Álvarez se ven las caras el próximo 6 de noviembre en el MGM de Las Vegas (Estados Unidos). El primer careo entre ambos acabó de forma accidentada. Más bien, ambos boxeadores se dieron unos golpes, acabando Plant con el pómulo abierto.

Canelo está preparado para la unificación de los títulos. En posesión del mexicano están los cinturones de la WBC, WBO y WBA. Ahora quiere el de la IBF, que lo posee el estadounidense Caleb Plant. Y este ha asegurado que se ve superior a Saúl Álvarez en "un puñado de cosas".

Un detalle importante de cara a este combate es que será la primera vez que se pongan en juego en una velada los cuatro cinturones del peso supermedio. El gran favorito en todas las quinielas es Saúl 'Canelo' Álvarez, pero Caleb Plant ha demostrado tener mucha confianza antes de la cita de Las Vegas.

Superior en detalles

"Me mantengo relajado. Tenemos la mitad del campamento terminado y mi peso es bueno. No creo que necesite estar más motivado de lo que ya estoy para luchar por los cuatro títulos. Solo estamos planeando terminar este campamento de la misma manera que lo comencé, y eso es a un alto nivel", ha comenzado diciendo el boxeador estadounidense.

Saúl 'Canelo' Álvarez con sus tres cinturones de campeón del supermedio Reuters

"Me siento muy bien. Siento que tengo un gran equipo a mi alrededor. Cuando suene la campana, estoy deseando poder mostrarle al mundo lo que puedo hacer. Creo que hay un puñado de cosas en las que soy mejor que Canelo en el ring. Pero la única forma de averiguarlo es viéndolo el 6 de noviembre", ha continuado explicando Caleb Plant.

"Solo he tenido 21 peleas como profesional, pero muchas de esas peleas han sido a un alto nivel. Sé que este es el combate más grande que he tenido hasta ahora en mi carrera. Ser indiscutible consolidará mi nombre en los libros de historia del boxeo para siempre. Por eso hago esto. Eso es lo que me propuse lograr cuando comencé a boxear", ha sentenciado el púgil.

