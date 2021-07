Emmanuel Reyes, contra los jueces tras caer ante el cubano La Cruz: "Se lo han llevado al plano político"

Enfado monumental de Emmanuel Reyes Pla, el boxeador español que aspiraba a medalla en Tokio 2020. El luchador, de origen cubano, perdió contra su excompatriota La Cruz en un duelo donde llevó el dominio, especialmente en los dos primeros asaltos. El último estuvo más igualado y los jueces acabaron dándole el triunfo y asegurando la medalla para Julio César La Cruz. Una decisión con la que no estuvo nada de acuerdo el español.

"Bien bien. Felicidades por él. Se la dieron, supuestamente dicen que se la ganó. No pasa nada, ellos sabrán por qué hacen las cosas. Me siento ganador, hice un combate bueno, lo han llevado al plano político y no sé por qué, esto es deportivo", aseguró en los micrófonos de la Cadena Cope. "A lo mejor los títulos pesan. A lo mejor los jueces le conocen más a él que a mí. Sabré yo... Yo solo sé que gané limpio y él lo sabe también. Gracias a Dios hemos salido bien. Mira como estoy, sin ningún rasguño, estoy entero", subrayó Reyes sobre la polémica decisión de los jueces.

"Todo el mundo sabe que gané. Ahora a París, a olvidarse de esto", concluyó, claramente afectado por haber estado cerca de hacer historia y despedirse de los Juegos Olímpicos por decisión de los jueces. De haber ganado, Reyes se habría asegurado alguna medalla y España podría haber fijado un cuarto metal para estos Juegos Olímpicos.

Reyes Pla 🇪🇸 cae en cuartos de final tras la polémica decisión de los jueces

Enmanuel Reyes, tras perder su combate de cuartos en los #JuegosOlimpicos



"Le han dado la pelea. Yo me siento ganador, han llevado esto al plano político"



"Los jueces le conocen más a él que a mí"



"Dios sabe que gané limpio"

El seleccionador nacional, 'Balita' Lozano, también repitió las palabras de Reyes pasando por los micrófonos del programa radiofónico. El técnico protestó por la decisión arbitral y señaló que el campeonato ha perdido toda credibilidad. "Ha ganado Emmanuel de todas a todas. El segundo y tercer round. Da igual quien gane el campeonato, se guían más por quién es el otro o quién combate", denunció el seleccionador español.

Tras la derrota ante La Cruz, Emmanuel Reyes pone fin a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio posicionándose como uno de los candidatos a pelear por la medalla en París 2024. Además, se suma a la derrota de Gazi Jalidov, que horas antes también se quedó sin opción de luchar por una medalla en la cita olímpica.

