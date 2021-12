Charlie Woods, el hijo de Tiger hace viral el golf con tan solo 12 años

El pasado mes de febrero, Tiger Woods sufrió un grave accidente de tráfico en Los Ángeles. El golfista más mediático del mundo perdió el control de su coche, saliéndose de la trazada y protagonizando un siniestro que dio la vuelta al planeta. Incluso se llegó a temer por su vida debido a que sufrió importantes lesiones en sus piernas, teniendo que ser operado.

Su carrera se vio así puesta en jaque. "Mi fisioterapia me ha mantenido ocupado. Hago mis rutinas todos los días y estoy concentrado en mi objetivo número uno en este momento: caminar por mi cuenta. Dando un paso a la vez", afirmó el deportista después del accidente.

Sin embargo, en su periodo de rehabilitación apareció un invitado inesperado: su hijo Charlie Woods. El niño de 12 años devolvió la ilusión a Tiger. El considerado por muchos como el mejor golfista de todos los tiempos volvió a caminar por su cuenta, algo que se había convertido en su principal objetivo, y pasó a enfocarse en el prometedor futuro de su pequeño.

Los que le habían visto jugar, han asegurado que Charlie Woods tiene un talento innato. Padre e hijo han formado equipo en torneos familiares y, en el último, el pequeño Charlie ha causado furor. Y es que pese a los 12 años de Charlie, los Woods acabaron en segunda posición en el PNC Championship celebrado en Orlando (Florida, Estados Unidos).

Los Woods en Orlando

Fue este mismo mes de diciembre cuando Tiger Woods anunció que volvía a jugar y que lo haría junto a su hijo Charlie. Una noticia muy aplaudida dentro del golf por ver una vez más a Tiger en acción. El golfista estadounidense, de 45 años, fue el encargado de anunciar su regreso en redes sociales.

"Ha sido un año largo y desafiante", dijo Tiger Woods. El deportista destacó que se encontraba "muy ilusionado" al poder cerrar el 2021 "compitiendo en el PNC Championship" junto a su hijo Charlie. "Estoy jugando como padre y no podría estar más emocionado y orgullos", afirmó entonces.

No es la primera vez que ambos competían en este torneo, pero sí después del accidente. En 2020, los Woods acabaron en séptima posición. Y este puesto lo han mejorado en la edición de 2021. Un segundo puesto importante, solo superados por los Daly. Pareja en la que el hijo tiene 18 años.

Podría parecer injusto que parejas de padre e hijo de jóvenes de 17/18 años, como John Daly, compitiesen de tú a tú con niños de la edad de Charlie Woods. Pero la descompensación se ve ajustada porque los menores de 13 años juegan en un campo más corto, de hasta casi 900 metros menos que los profesionales.

Paciencia con Charlie

Al hijo de Tiger Woods todavía le queda mucho. Ocupa el puesto número 103 de Florida. Un síntoma de que ser el hijo de quién es pone muchos focos sobre su figura. Su padre está actuando de maestro y lo cierto es que su desempeño en el PNC Championship 2021 ha dejado buenas sensaciones.

Según los expertos, Charlie Woods se maneja de manera notable ante la presión. Él y Tiger firmaron 57 golpes entre los dos, la mejor tarjeta de la jornada junto a la de los campeones. Dicen que su técnica es espectacular y que lo tiene todo para llegar a lejos en el golf. Eso sí, queda trabajo por delante, así como dedicación, compromiso y sacrificio.

"Su swing es un prodigio", ha llegado a decir Javier Ballesteros. Se quedaron a dos golpes de la victoria final y Tiger Woods no pudo mostrarse más orgulloso por Charlie: "En casa somos muy competitivos. No importa si se trata de un concurso de putt, golf, si se trata de jugar a las cartas o cosas así. Siempre hay, siempre, competencia".

"Así es como me criaron y toda nuestra familia es muy, muy, muy competitiva. No nos gusta perder", continuó el golfista frente a los periodistas. Además, sacó la sonrisa de todos los presentes con una anécdota de algo que le dijo Charlie: "No hagas ese golpe, saber lo que va a pasar. Y yo le decía, de broma, 'ocúpate de tu juego'".

