El último escándalo de Thorbjorn Olesen: drogas, alcohol y la caída de un campeón de la Ryder Cup

"Me agarró la mano y la besó. No la soltó. Me acarició la nuca con la cabeza. Pensé que claramente no sabía lo que estaba haciendo. Desconfiaba mucho de su comportamiento, ya que había sido agresivo con los miembros de la tripulación. Tenía su mano derecha alrededor de mi espalda. Luego me agarró el pecho y movió su mano sobre mi pecho derecho. Me sentí conmocionada. Había sobrepasado la línea", ese es el alegato de la azafata de la que, presuntamente, Thorbjorn Olesen abusó.

El campeón de la Ryder Cup en el año 2018 y golfista danés de 31 años pudo tirar por la borda su carrera el 29 de julio de 2019. Ese día regresaba de un torneo de golf en Memphis, volaba desde Nashville al aeropuerto londinense de Heathrow. El de Copenhague también fue acusado de insultar a la tripulación del avión y de atacar a otro pasajero orinándole encima. En estos días se celebra el juicio en el Aldersgate House Nightingale Court de Londres.

Olesen ha negado este martes haber agredido sexualmente, también haber golpeado y orinado a ese pasajero y haber estado borracho en el aeroplano con el que cruzaba el charco. Agregó también que no recuerda el vuelo después de tomar pastillas para dormir, una de las cuestiones que habían puesto como atenuante los miembros de la tripulación que denunciaron al golfista. La mezcla entre alcohol y drogas pudo ser el causante del mal comportamiento.

Thorbjorn Olesen sale de la Aldersgate House Crown Court de Londres. REUTERS

El tribunal escuchó el lunes que Olesen había "agarrado y frotado el pecho" de una mujer, maldijo a los miembros de la tripulación de cabina y "orinó" sobre otro pasajero y en el pasillo. Trevor Burke, su abogado, le preguntó por estas cuestiones y el danés fue sincero: "Me sentí absolutamente horrible y lo lamenté mucho. No podía creer lo que estaban diciendo que sucedió. Estaba avergonzado y me sentí horrible". Este escándalo puede enterrar por completo su trayectoria.

El suceso

Según las informaciones de los medios en ese 2019, Olesen, ganador de cinco torneos del European Tour en ese instante, se habría sobrepasado presuntamente, en estado de embriaguez, con una pasajera del vuelo que estaba dormida, habría orinado en el pasillo del avión y se habría enfrentado con parte de la tripulación. La mujer a la que presuntamente acosó sexualmente dijo que Olesen "apenas se podía mantener de pie" y que intentó agarrarla y besarla.

Olesen también empujó a una de las azafatas que le intentó ayudar a salir del baño cuando éste, ya en estado de embriaguez, se encontraba intentando abrir una puerta empujándola cuando las indicaciones advertían que debía tirar de ella. Esto enfureció al golfista, y tras golpearla terminó orinando en el pasillo del avión. Su comportamiento llegó a comprometer el vuelo y la tripulación reconoció que, de haber ido a mayores, podrían haber dado la vuelta rumbo a Nashville.

Thorbjorn Olesen, en el Open de España de golf de 2021. AFP7 / Europa Press

Cuando el avión aterrizó, Olesen fue arrestado y admitió ante la policía que no recordaba nada de lo ocurrido, que se había tomado varias pastillas y copas de alcohol con la intención de dormirse y que estaba muy avergonzado. El juicio estaba estipulado para que se lleve a cabo el 11 de mayo del 2020, pero debido a la pandemia por coronavirus se vio retrasado hasta este mes de diciembre del 2021. Esto supuso la suspensión por parte del European Tour hasta que se dilucidasen los hechos. El mismo ente levantó la pena un año después al postergarse el litigio.

Las explicaciones

En ese vuelo viajó con su pareja, Lauren Zafer. Le había dicho que no había dormido bien durante semanas después de jugar varios torneos importantes y planeaba irse directamente a dormir en el avión. En el juicio ha explicado que bebió dos cervezas, dos vasos de vino tinto y un vodka y zumo de arándanos antes de abordar el vuelo. También tomó dos somníferos Ambien que su novia le puso en el neceser.

Olesen dijo que "se sentía bien" al abordar el avión y que su último recuerdo fue este: "tomar una copa de champán y sentarme en mi asiento y creo que recuerdo despegar". El golfista también aseguró que no recordaba haber pedido otra bebida o haber bebido del vaso de otro pasajero. Añadió que "nunca" habría tomado las pastillas para dormir si hubiera sabido que eran solo recetadas o que los posibles efectos secundarios incluyen "sonambulismo" y "amnesia".

Tanto es así que su pareja ha asumido parte de la culpa: "Mi estómago se revolvió porque sabía cómo debían ser los Ambien y lo fuertes que eran, y sentí una inmensa culpa. Fue culpa mía que esto sucediera". El juicio continuará varios días más, pero la carrera del golfista ha quedado completamente comprometida por este suceso. Thorbjorn Olesen, aunque no lo recuerde, no olvidará nunca lo sucedido en ese vuelo.

